Gabriela Duarte explica por que parou de atuar com a mãe, Regina Duarte

Estadão Conteúdo

A atriz Gabriela Duarte falou sobre o desgaste que sofreu por, ao longo dos anos, atuar ao lado da mãe, Regina Duarte, muitas vezes como mãe e filha. como ocorreu na novela Por Amor, novela de Manoel Carlos exibida em 1997.

Em entrevista à atriz Maria Ribeiro, do canal Universa, Gabriela afirmou que, quando percebeu, ela e a mãe já haviam formado uma espécie de dupla. "Comecei nova, mas quando me dei conta já era quase tarde demais, porque a gente já estava muito junto e misturado", afirmou.

Gabriela, que se define como uma pessoa de personalidade "fortíssima", afirmou que esse incômodo fez com que ela se afastasse profissionalmente da mãe. "Quando eu comecei a entender que a gente já não tinha mais para onde ir que não parecesse uma coisa muito forçada, falei: 'Chega'", contou.

A atriz revela que essa não foi uma decisão fácil, sobretudo para Regina, que chegou a dizer que a filha poderia se arrepender da decisão. Além disso, Gabriela afirmou que os fãs passaram a odiá-la por ter se desvencilhado da mãe. "as pessoas odiaram, claramente odiaram", disse.

Em entrevista ao Estadão em março deste ano, Gabriela também falou sobre como o público reluta em vê-la de forma separada da mãe. "Fico impressionada que saí daquela barriga há 50 anos e ainda preciso provar que tenho o meu próprio CPF", comentou. "Todo mundo tende a achar que somos a mesma pessoa, temos posturas iguais e parece impossível pensarmos de jeitos diferentes", complementou.

Em declaração recente ao documentário As Helenas de Manoel Carlos, dirigido por Júlia Almeida, Gabriela afirmou que a convivência com a mãe nos bastidores da novela Por Amor, da qual foram protagonistas, nem sempre era tranquila.

"A gente convivia muito e a gente brigava. A gente tinha uns quebra-paus às vezes, mas tudo se resolvia", disse.

Apesar disso, Gabriela afirmou que contracenar com a mãe sempre lhe trouxe segurança. "É confortável você contracenar com uma pessoa com quem você tem tanta cumplicidade. É muito bom", finalizou.

GABRIELA DUARTE/ENTREVISTA/TRABALHOS/REGINA DUARTE
Cultura
