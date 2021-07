Gabriel Santi lança novo single inspirado no verão

Para embalar o mês de verão dos paraenses, o cantor e compositor Gabriel Santi lançou no último sábado (24), sua nova música de trabalho: o single/clipe Ô Bem, trabalho totalmente autoral do artista. A partir dos primeiros minutos de sábado, a música estará disponível nas principais plataformas digitais e o clipe será lançado no Youtube do artista às 10 horas.

O single foi gravado em abril deste ano em parceria com o estúdio Power Music, no Rio de Janeiro e a voz foi gravada em Belém, no estúdio Mangal do Som. Segundo o cantor, a ideia já vinha sendo analisada desde o inicio do ano. “Pensei em fazer o lançamento em julho porque a música traz uma vibe de verão, praia, férias e romance. É uma identidade de muitas músicas minhas inclusive”, explicou. A música tem participação de Júnior Martins nos teclados, produção e baixo; Alan Monteiro na guitarra e Eduardo Nykiba na bateria e percussão.

Gabriel teve dificuldade por causa da pandemia, mas garantiu que no final o resultado sempre vale a pena, “Tive um pouco de dificuldade em lançar essa música no meio da pandemia, já que ela foi toda produzida de forma online. Eu mandava daqui a música, meu produtor mandava do Rio de Janeiro os arranjos então ficamos nessa parceria e acaba sendo um pouco mais trabalhoso mesmo. Mas mesmo com todas as dificuldades essa troca vale muito a pena”, garantiu.

O cantor paraense tem mais de cem composições. Com forte ligação com a natureza Gabriel gravou o clipe da música nova em junho deste ano na Ilha de Maiandeua, popularmente conhecida como Algodoal, aqui no Pará. A direção e roteiro é de Felipe Thuan, que tem grande experiência com espetáculos de teatro musical em Belém.

“Apesar de ter a música presente na minha vida desde sempre, a minha carreira é bem recente, foi lançada no meio da pandemia e por isso, fiz poucos shows. Em junho, fiz uma apresentação no Mupéua, em Algodoal e quinta-feira passada toquei no Espaço Cultural Apoena. Já estou com uma live agendada para o dia 29 de julho. Até que tudo volte ao normal e eu possa subir aos palcos, vou seguir produzindo e lançando minhas músicas nas plataformas digitais”, conta Gabriel. Ele inclusive já está trabalhando na gravação do próximo single/clipe, que será lançado ainda este ano, enquanto busca captação para o projeto de gravação de seu primeiro álbum.