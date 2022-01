Gabriel Medina e Yasmin Brunet não estão mais juntos

A coluna Léo Dias informou na manhã desta quinta-feira, 27, que chegou ao fim o casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Depois de muitos debates na internet, briga familiares, processos, declarações de amor e fotos com paisagens paradisíacas, o casal não está mais junto.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet se casaram no fim de 2020, com discrição e longe dos holofotes.

De acordo com fontes ligadas ao casal, eles não estão mais juntos, apenas vivendo de aparência e já não dividem mais o mesmo teto.

A modelo se encontra na casa do condomínio em Maresias, litoral de São Paulo, e Gabriel está em outra.

As lindas fotos do casal não foram apagadas de suas redes sociais. Mas, no stories do seu perfil no Instagram, Yasmin deu alguns sinais do afastamento ao postar imagens com dizeres que o amor está no cuidado, além da diferença entre gostar, paixão e amor.

Vale lembrar que no início da semana, o surfista anunciou que não irá competir nas primeiras etapas do Circuito Mundial, em decorrência de problemas pessoas. Ele informou que vai cuidar da saúde mental.