Medina não vai participar das primeiras etapas do Mundial de Surf por motivos de saúde

O surfista Gabriel Medina não vai participar das primeiras etapas do Campeonato Mundial de Surf. O brasileiro não viajou para o Havaí, onde ocorre a abertura da competição, no próximo dia 29. Em um comunicado, o tricampeão mundial disse que a temporada passada foi muito desgastante e que agora precisa cuidar da saúde mental.

“No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Ao final da temporada, eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite. Tomei minha vacina durante as férias e achei que ia conseguir me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada, que começa em um dos meus picos favoritos no mundo, Pipe. Não foi o caso. Decidi que não viajarei para o Hawaii e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente”, escreveu Medina.

O nome de Medina ainda aparece na chave de baterias da primeira etapa, em Pipeline, no Havaí. A etapa brasileira será disputada em Saquarema, de 23 a 30 de junho.

Ainda não está claro se Medina vai voltar para a disputa do campeonato ou se vai abrir mão da competição desta temporada. No momento, o sufista vai cuidar de si.

Além de Medina, o Brasil tem oito representantes no circuito masculino: Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Deivid Silva, Jadson André, Samuel Pupo, João Chianca e Yago Dora, que está machucado e não vai participar dos dois primeiros eventos. No feminino, a representante é Tatiana Weston-Webb.