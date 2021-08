Gabigol faz aniversário e se lança na carreira musical

O jogador Gabigol anunciou que o lançamento do seu primeiro trabalho musical está disponível para o público, nesta segunda-feira (30). A data foi escolhida no mesmo dia que o jogador do Flamengo completa 25 anos. O novo trabalho é uma parceria dele com Papatinho e Choji, na canção que recebeu o nome de "Sei lá".

O jogador recebeu várias homenagens, através das redes sociais, de seus admiradores. Uma delas do pai do jogador, que fez questão de declarar todo o carinho que tem pelo filho.

"Hoje é o dia do meu menino. Desejo a você, meu filho, toda paz , luz , saúde e tudo de bom que a vida possa te oferecer. Sua família tem muito orgulho de você. Obrigado por toda felicidade que tem nos proporcionado ao longo desses 25 anos. Te amo muito, curta seu dia. Feliz aniversário", declarou ele.