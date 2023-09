Gabigol e empresária engatam romance após viagem juntos

Ao que tudo indica, a fila andou para o jogador Gabigol. A empresária Dai Angelo vem sendo apontada como a nova eleita do atleta. Dai já tinha sido vista entre as convidadas da festa de 27 anos do jogador, que deu o que falar no final de agosto.

VEJA MAIS

Alguns dias depois da festam enquanto aproveitava o intervalo entre as partidas contra o Botafogo (2 de setembro) e o Internacional (13 de setembro), ele curtiu uma miniférias e viajou para uma temporada de descanso em Mangaratiba, e a empresária estaria presente.

Formada em Administração, Dai Angelo é empresária, dona de uma marca de roupas. Ela é também torcedora fanática do Flamengo e costuma marcar presença em todas as partidas do clube no Maracanã, de onde sempre posta fotos. Porém, desde que começaram os boatos sobre o romance, a musa parou de postar as fotos.