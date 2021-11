Fundação Cultural do Pará promove I Mostra de Dança Inclusiva Virtual

A Fundação Cultural do Pará (FCP) , por meio do núcleo Oficinas Curro Velho e em parceria com companhias de dança do estado, irá promover a I Mostra de Dança Inclusiva Virtual. O evento será exibido no Youtube da FCP, no próximo sábado (27).

O evento será virtual, com apresentação dos vídeos de cada companhia. Cada uma produziu seu vídeo e a apresentação voltada para o espetáculo, como conta Rose Monteiro, diretora da Multicorpo Cia de Dança. "Foi um roteiro construído em cima da poética da dança, utilizando o processo de criadores, que aqui chamo de dançantes-criadores. É um trabalho inédito, pensado exclusivamente para esta mostra". Ao todo, participam da programação seis companhias de dança, tanto da região metropolitana de Belém quanto de outras cidades do estado, como Castanhal e Tucuruí.

Na mostra, participam dançarinos usuários de cadeiras de rodas, com deficiência visual, com Síndrome de Down, TEA e também sem deficiência aparente. A intenção é mostrar que todas as pessoas são capazes de dançar e de desenvolver habilidades artísticas diferenciadas. "A expectativa que eu tenho para esse evento é a melhor possível, porque ele dá a oportunidade da pessoa com deficiência mostrar que é capaz de dançar, de se movimentar, de conhecer seu corpo, de fazer algo pela sociedade. Além disso, a gente vai fazer com que outras pessoas que tenham algum tipo de deficiência se interessem pelo movimento", pontua Cícero Vieira da Silva, da Companhia MultiCorpo Cia de dança.

A Mostra de Dança Inclusiva surgiu a partir de uma reunião da coordenação de artes cênicas do Curro Velho, onde se percebeu a necessidade de um evento voltado para pessoas com deficiência, com o objetivo de incentivar a inclusão social. A previsão é que, nos próximos anos, o festival seja realizado presencialmente - e ampliado, com programações como oficinas, palestras e apresentações.

Agende-se

I Mostra de Dança Inclusiva

Data: 27/11/21

Local: Canal do youtube da Fundação Cultural do Pará