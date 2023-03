Fundação Cultural de Belém (Fumbel) tem nova presidente; conheça Inês Silveira

A nova presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Inês Silveira, foi anunciada publicamente pelo prefeito Edmilson Rodrigues, no final da tarde desta segunda-feira (20), durante a abertura da exposição "Fauna e Flora Brasileira", no Teatro Popular Nazareno Tourinho. Inês Silveira é formada em Turismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com especializações em organização de eventos, ecoturismo e turismo para o Mercosul.

A nova gestora anunciou que irá priorizar a democratização e descentralização do acesso à arte e à cultura de Belém. Para isso, ela planeja abrir espaço para fazedores de cultura da periferia, aprofundar a interlocução com todos os segmentos culturais da cidade, valorizar as raízes indígena e africana da cultura popular belenense, fortalecer as variadas expressões culturais, retomar as relações com o governo federal e o intercâmbio internacional, especialmente com as cidades-irmãs de Belém, continuar o trabalho na área de preservação do patrimônio histórico e ativar a Lei Tó Teixeira.

"A nossa primeira meta é estrutrurar o Conselho Municipal de Cultura, que vai nortear a aplicação do Fundo Municipal de Cultura a partir da Lei Valmir Bispo, garantindo a interlocução com todos os segmentos culturais na grande Belém e nos distritos. Vamos construir a política cultural a partir das demandas dos segmentos. E vamos ativar a Lei Tó Teixeira", assegurou Inês Silveira.

Para a nova presidente da Fumbel, cuidar da identidade, da memória, além de dar voz à diversidade artística do povo de Belém é o compromisso do governo da nossa gente. ‘‘Como gestora, vamos conduzir, fomentar e apoiar toda a imensa e rica produção cultural da nossa terra’’, disse a nova presidente da Fumbel.

Nomeação

A nomeação de Inês Silveira foi publicada no Diário Oficial do Município na sexta-feira (17). Ela substitui Michel Pinho, que deixou o cargo no mês passado. O diretor-geral Jamil Mouzinho respondeu interinamente pela presidência da fundação e voltará ao cargo anterior.

Inês Silveira foi chefe do cerimonial da Prefeitura de Belém, entre os anos de 1997 e 2003, presidiu a Belemtur em 2004 e chefiou o gabinete de Edmilson nos mandatos como deputado estadual e deputado federal. Ela estava novamente como chefe do Cerimonial desde 2021.

Exposição

A exposição "Fauna e Flora Brasileira" reúne gravuras de Emílio Goeldi e Ernst Lohse, que retratam a biodiversidade brasileira e difundem a preservação ambiental e o pioneirismo da dupla na ciência e nas artes. A mostra fica aberta à visitação gratuita durante o horário comercial até o dia 23 de maio.

O cientista, zoólogo e naturalista suíço Goeldi, fixou residência no Brasil em 1885, sendo que, de 1893 a 1907, mudou-se com a família para Belém, onde dirigiu o Museu Paraense de História Natural e Etnografia, que mais tarde seria denominado Museu Paraense Emílio Goeldi em homenagem a ele.

Nesse período, ele realizou incursões pela Amazônia e formou as primeiras coleções zoológicas, botânicas, geológicas e etnográficas da região. Para isso, ele contou com a ajuda do fotógrafo, desenhista e litógrafo alemão Ernst Lohse, que trabalhou no Museu por quase 20 anos, sendo responsável pela documentação de exemplares amazônicos no início do século XX.