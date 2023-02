Após Carnaval, carros alegóricos são abandonados em ruas de Belém

O desfile das escolas de samba de Belém, realizado na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, já encerrou há algumas semanas, no entanto, carros alegóricos ainda podem ser encontrados abandonados no entorno do espaço e em outras ruas da capital paraense. Um desses abandonos foi registrado, na noite do último domingo (26), na pista da avenida Dr. Freitas próximo à avenida Senador Lemos, ao lado de uma parada de ônibus. A imagem foi enviada à Redação Integrada de O Liberal.

Internautas divulgaram imagens de carros alegóricos abandonados em outros pontos da cidade. Um dos flagrantes ocorreu também na rua dos Pariquis, entre Breves e Estrada Nova. Nas redes sociais, moradores demonstraram insatisfação com a atitude de abandono de carros e partes de materiais usados nos desfiles.

"A cultura do Carnaval é importante para a cidade, mas não podemos pensar somente nos momentos de alegria no desfile, pois no início da semana, milhares de trabalhadores saem para trabalhar e se deparam com vários carros alegóricos nas vias públicas. É um absurdo!", comentou um internauta.

Outra internauta sugeriu penalização para a escola que deixar o carro alegórico na rua. "Todos os anos a coisa se repete: algumas agremiações abandonam restos de carros alegóricos pela avenida. É muita irresponsabilidade. Isso só vai acabar quando os responsáveis forem multados".

A Fundação Cultural de Belém (Fumbel) informou por meio que nota que “como previsto em edital, as escolas possuem o prazo de 48h, após o encerramento do desfile, para realizar a remoção dos carros da avenida. A regra vale para todos e o não cumprimento será penalizado com a perda de 15% da subvenção no ano seguinte”. O órgão ainda reforçou o pedido a todas as escolas que ainda não retiraram os materiais de seus carros do local do desfile e arredores, para que “o façam dentro do prazo determinado”.