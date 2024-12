Fruto Sensual realiza última edição do ano de show sob os rios amazônicos

No próximo domingo (15/12), Belém receberá mais uma edição de show sob os rios amazônicos. Nesta última edição, a atração fica por conta da banda Fruto Sensual e do DJ Márcio Lins, que estarão à bordo de um barco para realizar a apresentação. O evento é sucesso e conquistou o coração do público da cidade. Durante o evento, vai ter muita música brega, paisagens características amazônicas, imersão cultural e gastronomia local.

Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual que esteve recentemente no Programa Altas Horas divulgando as culturas paraenses, comentou: “É um evento que chegou com uma proposta inovadora e que conquistou o coração não só do público, mas dos artistas também, pois é muito bonito poder levar a nossa música para dentro dos rios que são o símbolo da nossa cultura também, a diversão e a experiência são garantidas”.

A concentração para o embarque do público ocorrerá a partir das 13h, no Porto Seguro, localiado na Avenida Bernado Sayão. A saída está prevista para as 15h. A partir de então começará uma experiência imersiva com música e traslado pelas ilhas de Belém. Vale dizer que o percurso do projeto musical será inédito nesta edição. A despedida do evento de 2024 contará com a ilha do Combu, Furo da Paciência e Prainha.

BANDA FRUTO SENSUAL

O legado da banda Fruto Sensual não é recente. Ele começou desde março de 1995 e se tornou uma das maiores representações da música brega do Pará. A banda foi idealizada pela cantora Valéria Paiva e por Neco, que enfretaram dificuldades no início do percurso por conta da falta de recursos, em que só tinham um teclado e uma guitarra. Mesmo assim, eles conseguiram enfrentar os desafios e se tornaram um sucesso. Atualmente, estão marcados na história da música paraense.

A banda que tem como principal objetivo homenagear as aparelhagens que encantam o Pará e tem conquistado cada vez mais espaço no cenário nacional, tem na sua trajetória muito esforço, já que em alguns meses ela se apresentava 40 vezes por mês. Além disso, outro marco é a venda de mais de 100 mil cópias do primeiro CD "Fruto Sensual na onda das aparelhagens”. Neste momento, a banda atingiu a projeção ao Disco de Ouro.

Atualmente, a banda Fruto Sensual soma mais de 800 canções gravadas e é um sucesso das culturas paraenses.

Para completar a apresentação deste domingo, o evento contará com a presença e habilidade do DJ Márcio Lins. O seu set promete embalar o público enquanto o barco passa pelas belas paisagens belenenses.

Serviço: Fruto Sensual realiza última edição a bordo de 2024 neste domingo (15), com concentração a partir das 13h no Porto Seguro, na Av. Bernardo Sayão, e saída às 15h.

Informações sobre ingressos: (91) 99298-3036 (WhatsApp)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)