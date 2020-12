Frank Aguiar relembra noite de amor interrompida por Simone e Simaria

Antes de ficarem famosas como dupla, Simone e Simaria faziam parte da banda de apoio de Frank Aguiar. O cantor compartilhou histórias íntimas dos tempos em que fazia turnê com as irmãs, como quando ele teve uma noite de amor interrompida pelas duas.

"Estávamos em um hotel e eu estava dormindo em um quarto que tinha a parede vazada próximo ao teto. Elas subiram numa escada e jogaram um balde de água enquanto eu estava namorando! Não consegui continuar mais nada [com a parceira] depois da situação", relembrou no programa "Sensacional", com Daniela Albuquerque, na RedeTV!.

A “pegadinha” fez os colegas brigarem, mas Frank afirmou que eles não ficaram brigados por muito tempo. O cantor contou que as duas eram como filhas para ele.

"Brigávamos muito, só que ficávamos bem logo na mesma hora. Eram como minhas filhas, então eu morria de ciúme delas, não queria saber que estavam namorando ou coisas do tipo. Amo muito as duas, só tenho as melhores lembranças com elas", disse.