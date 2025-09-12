Capa Jornal Amazônia
Francisco Gil homenageia Preta Gil durante show em Londres

Filho da cantora fez declaração emocionante em apresentação com o trio Gilsons na capital britânica; turnê segue pela Europa até outubro

Estadão Conteúdo
fonte

Francisco Gil e Preta (Reprodução/ Instagram)

O cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil, prestou uma homenagem à mãe durante um show em Londres, na última quinta-feira (11). A cantora faleceu no dia 20 de julho, aos 49 anos, vítima de um câncer. A declaração foi feita durante apresentação do trio Gilsons, formado por filhos e netos de Gilberto Gil.

“Talvez tudo que eu faça agora na música vá ser dedicado para ela, para minha mãe, Preta Gil”, disse Francisco, emocionando o público na capital britânica.

Gilsons em turnê pela Europa até outubro

Além de Francisco, o grupo é composto por José Gil e João Gil. A banda está em turnê internacional, com apresentações em diversas cidades da Europa. Nesta sexta-feira (12), os músicos se apresentam em Barcelona e seguem para Madri no fim de semana.

A turnê segue até o dia 5 de outubro, com passagens confirmadas por Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega e Irlanda.

Preta Gil enfrentava tratamento experimental contra câncer

Francisco acompanhou a mãe durante o tratamento nos Estados Unidos, onde ela se submetia a uma imunoterapia experimental, considerada a última alternativa para pacientes em estágio avançado da doença. A morte da cantora gerou comoção nacional e foi marcada por homenagens em diferentes setores da cultura brasileira.

