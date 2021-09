Francisco Gil está namorando modelo de 23 anos

Francisco Gil, de 26 anos, está vivendo um romance com a modelo Emilie Rey, de 23. O cantor, que agora usa o nome artístico de Fran, foi fotografado ao lado jovem ao deixar um restaurante no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Emilie aparece nas fotos dentro do carro, no banco do carona, ao lado do músico. De acordo com o jornal Extra, os dois foram apresentados por amigos em comum, como a atriz Alice Wegmann, que tem o único filho de Preta Gil como um irmão.

Fran Gil emplacou sucessos como "Várias queixas", ele gravou um EP com Chico Chico, filho de Cássia Eller, lançou recentemente seu primeiro trabalho com a mãe, a música "Meu xodó", e viu seu primeiro disco solo, lançado em janeiro, receber vários elogios da crítica especializada.