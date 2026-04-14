Fotógrafas paraenses participam de roda de conversa da exposição 'Mãos de Mulher', em Belém

Em cartaz até o final de abril, a exposição “Mãos de Mulher” segue aberta na Casa SESI Indústria Criativa, em Belém, e reúne o trabalho de oito fotógrafas paraenses que retratam mulheres atuantes na economia criativa do estado.

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Como desdobramento da mostra, o espaço realiza, na nesta quarta-feira (15), às 17h, a segunda edição da roda de conversa que leva o mesmo nome da exposição. A entrada é gratuita.

Participam desta edição as fotógrafas Iza Girard, Nádia Borborema e Nailana Thiely, com mediação de Vânia Leal. Durante a conversa, elas compartilham seus processos criativos e os caminhos percorridos na construção de narrativas visuais sobre o universo feminino na Amazônia.

Também integram a roda Val Valadares, estilista, e Dona Nena, produtora de chocolate, que apresentam suas trajetórias dentro da economia criativa paraense.

A proposta do encontro é ampliar as reflexões iniciadas nas obras, promovendo um diálogo sobre fotografia, memória e representação feminina. A atividade envolve não apenas as artistas, mas também algumas das mulheres retratadas, criando um ambiente de troca direta de experiências e vivências.

Para Ana Cláudia Moraes, gerente executiva de Cultura do SESI Pará, a iniciativa contribui para ampliar a visibilidade das mulheres na produção cultural.

“A exposição e a roda de conversa se complementam ao dar destaque às histórias dessas mulheres e ao promover um espaço de escuta e reconhecimento. A Casa SESI Indústria Criativa cumpre um papel importante ao fortalecer essas narrativas e estimular novas conexões”, afirma.

A mostra pode ser visitada até o final de abril, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e aos sábados, das 9h às 13h.

SERVIÇO:

2ª Roda de conversa “Mãos de Mulher”

Data: Quarta-feira, 15 de abril;

Horário: 17h;

Local: Casa SESI Indústria Criativa - Av. Cmte. Brás de Aguiar, 607;

Entrada gratuita (inscrições pelo link): https://www.fiepa.org.br/event-details/2-roda-de-conversa-maos-de-mulher.