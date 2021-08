Fotoativa celebra mais um ano de história com atividades presenciais e on-line

Em atuação desde 1984, a associação Fotoativa comemora o aniversário, após passar um período com as atividades presenciais suspensas. Bastante influente na capital paraense, a entidade desenvolve o trabalho de reflexão atrvavés de fotografias.

Como esteve fechada desde o ínicio da pandemia, muitas atividades foram feitas de forma virtual, e a volta recente exigiu dos colaboradores uma adaptação. "Um ano e meio depois, voltar a habitar a casa não foi tarefa fácil, demandando um envolvimento de cuidado e reorganização geral, para que a gente pudesse reimaginar a potência da Fotoativa, tanto nas redes, quanto na cidade", afirma Irene Almeida, presidenta da associação.

Além das atividades presenciais com a mostra 'Mapa de Afetos', e diversos outros eventos, a Fotoativa promoverá também uma programação on-line, transmitida pelo canal no youtube e perfil no instagram da associação, durante o final de semana, para o público.

A partir de amanhã, 13, em sua programação presencial, acontecerá a exposição 'A pele que habito' dos fotógrafos Cláudio Ferreira, Otávio Henrique e Úrsula Bahia, o relançamento do livro 'Mapa de Afetos', entre outros. No sábado, 14, às 19h, começará virtualmente, uma roda de conversa com as mulheres gestoras do projeto; no domingo, 15, às 17h, será a comemoração do aniversário com um bolo virtual, no instagram; e para finalizar, na segunda, 16, às 19h, haverá um bate-papo on-line com a fotógrafa Milena Paulina. Para mais informações: @fotoativa no instagram, e no site https://fotoativa.org.br/.