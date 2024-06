Fortnite e Metallica juntos? Entenda a relação do game e da banda

A Epic Games supreendeu os fãs do universo Fortnite ao anunciar colaboração épica com o Metallica. Os integrantes da famosa banda de heavy metal são os ícones da quarta temporada do Fortnite Festival, que começa nesta quinta-feira (13).

Durante o período da temporada, que vai até 16 de agosto, os jogadores poderão perseguir seus oponentes no novo Palco de Batalha, tocar suas músicas favoritas do Metallica nos Palcos Principal e de Improviso, e desbloquear recompensas no jogo. Confira o trailer:

A setlist inclui “Enter Sandman”, “Master of Puppets”, "Fuel", ”Ride the Lightning”, “The Unforgiven” e “Wherever I May Roam”, com mais músicas vindo no futuro. Há ainda kits de bateria de Lars Ulrich, a guitarra Gibson Les Paul de Kirk Hammet, emojis e até skins alternativas para os personagens.

VEJA MAIS:

O Fortnite Festival é um jogo de ritmo desenvolvido pela Harmonix e publicado pela Epic Games em 2023. Nele, os jogadores realizam uma música enquanto tentam obter uma pontuação alta com base em seu desempenho.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)