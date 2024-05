Inundações no RS: Metallica doa mais de R$ 510 mil para ajudar vítimas de enchentes

Para ajudar as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul, a banda Metallica anunciou a doação de US$ 100 mil (mais de R$ 510 mil, na cotação atual). A ação do grupo comandado por James Hetfield é por meio da fundação da banda, All Within My Hands, direcionada à criação de comunidades sustentáveis por meio de ações sociais, como educação. O anúncio foi feito na tarde dessa sexta-feira, 10, pelo perfil no Instagram do Metallica.

“Diante da pior enchente na memória recente, Rio Grande do Sul precisa urgentemente de suporte e alívio. Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas foram afetadas pelo desastre, incluindo, pelo menos, 105 pessoas que perderam a vida, outras 130 ainda estão desaparecidas e cerca de 230.000 perderam seus lares”, escreveu a banda.

A parceria do Metallica é com a Direct Relief, para onde o dinheiro será concedido. A organização humanitária sem fins lucrativos está coordenando a ajuda ao Rio Grande do Sul com a Organização Pan-Americana de Saúde (Pan American Health Organization - PAHO).

Conforme o boletim divulgado essa sexta-feira, 10, às 12h pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há 437 municípios afetados pelas enchentes. No total, 70.772 pessoas estão em abrigos, enquanto 337.346 estão desalojadas. O número de afetados é 1.947.372, sendo 756 feridos e 143 desaparecidos. Até o momento, há 116 óbitos confirmados. Foram resgatadas 70.863 pessoas e 9.984 animais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)