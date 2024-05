RS volta a ter temporais a partir de sexta (10); chuvas podem passar dos 150 mm

O Rio Grande do Sul voltou ter temporais nesta sexta-feira (10). O estado, que vem sofrendo com enchentes devido as fortes chuvas nos últimos dias, deve registrar um acumulado de precipitação acima dos 150 mm de hoje até segunda-feira (13), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda conforme o Inmet, “os ventos mudarão de direção e soprarão predominantemente de Sul. Entre o fim de domingo (12/5) e segunda-feira (13/5), as rajadas variam de oeste a sul, com velocidade acima de 30 Km/h. Na terça-feira (14/5), os ventos enfraquecem”. As informações são do Metrópoles e g1.

A metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo cidades como Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo, receberam o alerta de "perigo". Nesses locais, os temporais podem passar dos 100 milímetros por dia, com ventos intensos, de até 100 km/h.

Demais partes do estado estão com sinalização de "perigo potencial" em razão das fortes precipitações. Com isso, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia nesses locais, com ventos de até 60 km/h.

Inmet prevê mais temporais para o RS (Foto/Inmet)

Consequências dos temporais

Em decorrência das chuvas fortes no Rio Grande do Sul, 116 mortes, 143 desaparecidos e 756 feridos foram confirmados no balanço desta sexta-feira. Conforme o boletim da Defesa Civil, quase 2 milhões foram afetados pelas chuvas em 437 municípios gaúchos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)