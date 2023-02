Foliões se despedem do Circuito Mangueirosa 2023

Foliões do Circuito Mangueirosa se despediram do carnaval 2023, neste sábado (25), com o Bloco "Tchau tchau, amor", que lotou o Complexo do Ver-o-Rio com diversas atrações paraenses. Esse ano, a organização do evento inovou trazendo a ressaca do carnaval para os brincantes e fez a festa pelas ruas do bairro da Campina.

A técnica em enfermagem, Érica Souza, 31, participou do último dia da festa fantasiada de Chapeuzinho Vermelho. Ela disse que nasceu no mês do carnaval e ama esse momento de festa, com pessoas nas ruas se divertindo e usando fantasias. "É um momento de muita felicidade, adoro esse clima de carnaval. Na semana passada só consegui participar um dia, pois estava trabalhando. Ainda bem que consegui vir para a ressaca do circuito", comemorou a jovem.

VEJA MAIS

A festa começou no Ver-o-Rio e terminou na boate Sunrise Lounge Bar com mais atrações. Essa é a terceira edição do Circuito Mangueirosa, projeto que resgatou o Carnaval de rua em Belém durante o feriado da folia.

Nascido a partir da união de seis produtoras culturais (Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau, Tchau, Amor e Toma Tua Pisa) que atuam no estado, o Circuito Mangueirosa tem o objetivo de revitalizar o Carnaval de rua de Belém ao desfilar, de forma gratuita e acessível, cinco blocos que fazem um passeio pela diversidade musical do estado. A primeira edição do Circuito foi em 2019, quando mais de 40 mil brincantes desfilaram em quatro dias de folia.

O Circuito foi criado para dar uma opção à população da capital paraense durante o feriado de Carnaval, já que Belém seguia com a tradição do pré-Carnaval e com a saída da população e turistas durante a folia.

“É muito especial começar o ano de 2023 com o Circuito Mangueirosa, projeto que destaca a cultura popular paraense através do carnaval de rua, com programação gratuita em um cartão postal da cidade que é o Ver-o-Rio. É importante ter o patrocínio da Equatorial Pará, uma empresa que valoriza nossa cultura e está ao nosso lado na preparação dessa grande festa", explica Renée Chalu da diretoria do Circuito Mangueirosa.