Flip vai homenagear a poeta Orides Fontela na 24ª edição

Estadão Conteúdo

A poeta Orides Fontela (1940-1998) será a autora homenageada da 24.ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). O evento ocorre entre os dias 22 e 26 de julho e a programação deve ser anunciada entre abril e maio.

Como é tradição desde a primeira edição, a escolha do homenageado deve guiar os debates e temas da Flip 2026. Também promoverá o resgate e novas leituras da obra da autora, considerada uma das vozes que guiaram a transição da poesia modernista para a contemporânea.

É o segundo ano consecutivo em que a Flip escolhe um autor dedicado à poesia como homenageado - no ano passado, foi Paulo Leminski (1944-1989), contemporâneo de Orides. Também é o retorno de uma mulher como homenageada; a última havia sido Pagu (1910-1962), em 2023.

"Orides é uma das mais relevantes poetas brasileiras do século 20 e, mesmo com essa importância toda, ela segue pouco conhecida", diz ao Estadão Rita Palmeira, editora e crítica literária que faz sua estreia como curadora da Flip após atuar por anos como mediadora de mesas da programação.

Segundo a curadora, a escolha é motivada também pelo bom momento que vive a poesia, com crescimento no mercado editorial e grandes nomes femininos em destaque, como Mar Becker, Marília Garcia e Ana Martins Marques. "Homenagear uma poeta nesse cenário - e uma poeta mulher - é uma coisa também importante", explica.

"Essa é uma oportunidade de pôr em destaque a obra da Orides, que sempre foi ofuscada por sua vida, marcada pela precariedade material e instabilidade emocional, uma dobradinha que costuma cobrar um preço bem alto quando é associada a mulheres", diz.

Ajuda

Nascida em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, Orides Fontela publicou seu primeiro livro, Transposição, em 1969, com ajuda do crítico literário Davi Arrigucci Júnior, também seu conterrâneo. A obra com poemas escritos na infância e adolescência rapidamente ganhou destaque entre fãs da poesia.

A produção da autora foi compilada em três publicações e ocasiões distintas: Trevo (1988, Livraria e Editora Duas Cidades), Poesia Reunida (2006, Cosac Naify) e Poesia Completa (2015, Hedra). Esta última inclui, além de seus livros conhecidos, mais de 20 poemas até então inéditos, escritos entre 1997 e 1998. A mesma casa editorial publicou O Enigma Orides, biografia da poeta escrita pelo jornalista e antropólogo Gustavo de Castro.

A Editora Hedra, que detém os direitos da obra de Orides Fontela, planeja relançar seus livros entre abril e maio. A homenagem, aliada ao relançamento de suas obras, deve possibilitar o renascimento de sua poesia entre os leitores. "Fazer esse resgate da Orides entre o grande público é também valorizar o trabalho feito por essas pequenas editoras", ressalta Rita Palmeira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

