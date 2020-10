Flay está namorando modelo de agência famosa de São Paulo

A cantora paraibana,Flay, emendou o segundo relacionamento na pandemia. Ela está namorando o modelo Pedro Maia, de 22 anos. O rapaz é da cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais, faz parte do casting da Ford Models, famosa agência de São Paulo.

A ex-BBB, de 26 anos, revelou no último fim de semana no Instagram que está de namorado novo, mas fez mistério sobre a identidade do eleito. Como a coluna não é de guardar segredo e trata logo de acabar com o mistério. Esse é o segundo relacionamento de Flay desde que ela deixou o “Big Brother Brasil”, em abril, em meio a quarentena. Ela terminou em agosto o namoro de cerca de três meses com o também modelo Fernando Pessiquelli, de 24 anos.