Flash Tattoo ganha 3ª edição alusiva ao Autismo, em Belém

Na semana em que se comemorou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril), o Tattoo Day, maior evento de tatuagem do Pará, realiza a 3ª edição especial do “Super Flash Day do Autismo”. As pessoas que cuidam, conhecem ou são pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão tatuar símbolos e desenhos alusivos ao tema. O evento inicia nesta sexta-feira, 5, e continuará no sábado e no domingo, 6 e 7, no Parque Shopping Belém, no 2º piso, próximo ao cinema.

Uma das atrações do flash tattoo será o DJ Martin Blue, José Pedro, de 16 anos, primeiro DJ autista do estado, que vai se apresentar no sábado, 6, das 18h às 20h. A programação promete muitas emoções com o concurso de depoimentos em texto ou vídeo sobre a relação com pessoas com TEA. “A participação está sendo incrível. Mais de 40 pessoas já enviaram depoimentos emocionantes. Oito depoimentos serão premiados com tatuagens no valor de R$ 300”, explica o diretor do Tattoo Day e do Espaço Arima, Saulo Figueiras.

O público também poderá conferir a feirinha de produtos personalizados com temas da inclusão ou feitos artesanalmente por pessoas com deficiência, que vai funcionar das 10h as 20h, no piso térreo do shopping. A curadoria é da Associação dos Pais e Amigos da Pessoa com Deficiência e Amigos do Banco do Brasil (APABB Pará ).

A ideia de realizar um evento de tatuagem alusivo ao autismo é imprimir na pele o amor por pessoas com TEA e também sensibilizar a sociedade sobre a importância do assunto, aponta Saulo. No evento de flash tattoo são disponibilizados desenhos prontos para o público tatuar ou adaptar o desenho. Os preços das tatuagens são 50% menores, em média. “As pessoas poderão escolher se querem tatuar um desenho relacionado ao autismo ou outro tema”, explica.

Estão confirmados no evento, oito tatuadores especializados em diferentes estilos, como old school, new school, oriental, geométricos, mandalas, pontilhismos e aquarelados. São eles: De’La Cruz Tattoo, Marcinho Tattoo, Rafael Souza, Ivan Sabino, Porão Tattoo, Lico Tattoo, Zao Martins e Neto Souza. “A seleção dos tatuadores foi feita pela Mutia ORG (realizadora do Tattoo Day), aproveitando os participantes das edições anteriores do Tattoo Day. Todos são profissionais de nível sênior de Belém e Ananindeua”, afirma Saulo.

Homenagem

No encerramento do flash tatoo, haverá uma homenagem à Amira Figueiras, médica sanitarista, doutora em Pediatria, fundadora do Espaço Terapêutico Arima, gestora de políticas públicas e terapias do desenvolvimento infantil e inclusão de crianças e jovens neuroatípicos, recém-falecida aos 71 anos. Em 45 anos de carreira, ela fez mais de 10 mil diagnósticos de TEAs e obteve reconhecimento nacional e internacional. A homenagem será no domingo, 7, a partir das 20h.

O “Super Flash Day do Autismo” é realizado pela Tattoo Day, da Mutia Eventos, pela clínica Espaço Arima e pelo Parque Shopping Belém.

Agende-se:

“Super Flash Tattoo Day Autismo”

Dias: 5, 6 e 7 de abril (sexta-feira, sábado e domingo),

Horário: Nos dias 5 e 6, das 10 às 22h, e no dia 7, das 11h às 22h.

Local: Parque Shopping (Av Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde)