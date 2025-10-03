Capa Jornal Amazônia
Final de 'Estrela da Casa ocorrerá em duas etapas e começa neste sábado, 4

Estadão Conteúdo

O reality musical Estrela da Casa entra em sua reta final com uma dinâmica inédita. A grande decisão será dividida em duas etapas: a primeira ocorre neste sábado, 4, e a segunda, na próxima segunda-feira, 6. As notas atribuídas em cada uma das noites serão somadas para definir o campeão da temporada.

Hanii, Juceir Jr, Thainá Gonçalves e Daniel Sobral são os quatro finalistas do reality musical. Com as duas maiores notas no oitavo Festival, Hanii e Juceir Jr garantiram vaga direta na final.

Duas apresentações decisivas

Durante o 8º Festival, exibido nessa quinta-feira, 2, a apresentadora Ana Clara anunciou como será a fase final do programa. No sábado, os finalistas voltam ao palco em mais uma rodada de performances avaliadas pelo júri. Já na segunda-feira, na noite derradeira, cada competidor cantará duas músicas.

O público terá a oportunidade de votar em cada apresentação, e a pontuação obtida será adicionada à do primeiro dia. Ao fim, o candidato que alcançar a maior soma de notas se tornará o vencedor da edição.

