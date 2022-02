Fim de semana tem programação especial para crianças

Para muitos pequeninos, as férias escolares já chegaram ao fim, mas nem por isso é preciso deixar a diversão de lado. Neste final de semana, por exemplo, a cidade está com uma programação especial dedicada a eles.

Para quem gosta de história baseadas em filmes animados, a dica é o espetáculo “Uma Aventura no Mar”, do Coletivo Sigma em Arte, que está em cartaz neste sábado no Teatro Bosque Grão Pará. “É uma livre adaptação do filme da Walt Disney Animation, de 2016. Conta a história de Moana Waialiki, filha do chefe da ilha de Motunui. Ainda pequena, ela foi escolhida pelo oceano para salvar a natureza da escuridão mortal que se espalhou após o coração da deusa Te Fiti ter sido roubado pelo trapaceiro Maui. Agora, Moana precisa encontrar o seu lugar: seguir em frente e liderar o seu povo, como o pai deseja, ou sair da ilha para ir além dos recifes, ouvindo o chamado do horizonte”, conta Rodrigo Mourão, diretor do Sigma em Arte e responsável pela direção geral do espetáculo.

Na peça, a personagem central, Moana, é interpretada pela atriz Taize dos Reis, que estreia em Belém. Já o Maui, o semideus da água, é Rodrigo Mourão, que também assina a direção-geral do espetáculo. Completando o elenco, estão Leeandra Lee (Vovó Tala), Leonardo Bahia (Chefe Tui), Diogo Richier (Te Ka), Julis Albuquerque e Juh Silva (Te Fiti).

Embora seja um espetáculo infantil, o diretor garante que se destina a todos os públicos. “É uma dramaturgia livre para todas as pessoas e que promete divertir crianças pequenas e também entreter grandes adultos”, afirma. Isso ocorre, segundo ele, porque além de falar da magia encantando as crianças, a produção aborda ainda outros assuntos. “Além da representatividade e empoderamento feminino, a peça traz lições de amizade e superação. A personagem principal mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível persistir e descobrir uma força interior. Ela também ensina a valorizar seu espaço e mostra que não precisamos nos culpar por um erro cometido, mas sim buscar as respostas para acertar a cada nova tentativa”, argumenta.

Também no sábado (5), no Teatro Waldemar Henrique, o espetáculo A Babá McPhee promete animar a criançada. A montagem é do grupo paraense Caixa de Teatro, uma adaptação da série de livros infantis Nurse Matilda, da autora britânica Christianna Brand.

A peça conta a história do Senhor Brown, viúvo e que cria seus filhos pequenos e ainda recebe em sua casa os primos ricos de Londres, Célia e Ciryo. Em um dia de muita confusão das crianças, bate à porta uma mulher de aparência estranha, nariz grande, olhos claros e dente para fora com algumas verrugas, a graciosa Babá McPhee e a partir daí, muita coisa acontece.

“Todos os atores fazem parte da nossa turma de teatro, o Caixa de Teatro. Alguns com e outros sem experiência de palco que estão fazendo parte da estreia deste espetáculo montado com muita dedicação, estudo e carinho para o público”, afirma Ligia Coêlho, fundadora, diretora e produtora do Caixa de Teatro.

Imaginário

E se algumas histórias costumam perdurar no imaginário coletivo, o espetáculo “Os Quatro Amigos Saltimbancos”, baseado no conto clássico assinado pelos irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm, “Os músicos de Bremen'', é um desse programas imperdíveis para a família. A montagem conta a história de quatro bichos – um burro, um cachorro, um gato e um galo – que, abandonados por seus respectivos donos por estarem velhos e acabados, resolvem unir forças em busca para seguir em uma aventura: chegar à cidade de Bremen onde, eles acreditam, poderão se tornar músicos, graças aos seus incríveis talentos sonoros. No caminho, muitas aventuras vão acontecendo.

Os bichinhos são vividos pelos atores Fernando Matos (Jumento), que também dirige o espetáculo; Eduardo Vianna (Cachorro); Jorgeanne Lélis (Galinha); Irlene Rocha (Gata) e Victor Rocha (Ladrão).

O diretor destaca que “o espetáculo é uma peça de teatro infantil montada para agradar crianças de todas as idades, portanto, um espetáculo para ser assistido por toda família”. Para ele, a peça deixa mensagens relevantes para todos os públicos. “Ela fala dos cuidados que todos devemos ter com os animais e hoje vemos muitos animais sendo abandonados, maltratados e mortos de forma estúpida. Ao mesmo tempo, é um espetáculo que fala do valor da amizade, fala da união e do trabalho, da formação do homem, do cidadão e isso é demonstrado pelos ‘animais’ em cena que dão o grande exemplo de como devemos ser ou pelo menos deveríamos ser”, acrescenta.

Online

Para os pequeninos que preferem curtir apresentações online, o final de semana também promete uma programação cultural divertida para assistir pela internet. O Itaú Cultural disponibiliza duas atividades online relacionadas ao circo.

No sábado (5), a criançada pode conferir o segundo episódio da nova temporada do “IC para Crianças”, projeto que nesta edição traz a magia da arte circense, abordando temas como mágica, equilíbrio e mímica. O convidado desta temporada é o palhaço, ator e malabarista Duba Becker, que vai fazer uma introdução no universo encantador da mágica, ensinando truques e ilusionismos, usando objetos simples do cotidiano. “Mostro técnicas circenses que as crianças podem treinar em casa”, explica ele logo no primeiro episódio do programa.

No dia seguinte, 6, domingo, às 9h, será apresentado o espectáculo Catastrôfe, do grupo paulistano Cia. das Rosas, que utiliza bonecos e uma linguagem circense.

A história mostra algumas situações vividas pela personagem principal, Rosa, durante a pandemia. Por sentir falta de estar com outras pessoas, devido a necessidade do distanciamento social, ela tenta, da janela do seu quarto, se comunicar com os vizinhos, usando peripécias circenses e a ajuda de seu cachorro.



Agende-se:

Dia 5 (sábado):

- Espetáculo “Uma Aventura no Mar”

Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão)

Hora: Às 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) (venda antecipada no Bilheteria Digital)



- Espetáculo A Babá McPhee

Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, 645 - Campina)

Hora: Às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Gênero: Teatro infantil

Informações: 91 98295-4848 / @caixadeteatro



- IC para Crianças

Onde: www.youtube.com/itaucultural

Hora: às 11h

Classificação: livre



Dia 6 (domingo)

- Espetáculo “Os Quatro Amigos Saltimbancos” (também será apresentado nos outros domingos do mês de fevereiro)

Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão)

Hora: Às 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) (venda antecipada no Bilheteria Digital)

Catastôfe – com Companhia das Rosas

Onde: www.youtube.com/itaucultural e www.itaucultural.org.br

Duração: 15 minutos