Filósofa Suze Piza participa de conferência sobre Amazônia em Belém

Uma das pesquisadoras brasileiras mais relevantes nas discussões sobre pensamento ético-político moderno e contemporâneo, decolonialidades e estudos sobre o Sul Global, a filósofa Suze Piza participará em Belém do X Confluências - Congresso Anual de Comunicação, Linguagens e Cultura da/na Amazônia, no dia 19 de setembro. Com o tema "(In)visibilidades", o Confluências abrirá espaço para Piza expor experiências das pesquisas mais recentes na conferência “Sair da modernidade, reaprender a perceber e a imaginar”. O evento será na no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia (Unama).

Suze Piza tem qualificado o debate relacionado a temas importantes em canais de comunicação na internet, em vários canais do Youtube. Filósofa de origem, mestra, doutora e pós-doutora na mesma área, a pesquisadora é vinculada aos programas de pós-graduação em Filosofia e Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Paulo, membra do Conselho de Pesquisa do Instituto Winnicott (IBPW) e pesquisadora na International Winnicott Association (IWA).

Também na UNAMA no dia 19 de setembro, Piza ministrará a oficina “Poder e política desde o Sul Global: bases para a construção de outras narrativas” para participantes do Confluências. “Diante da gravidade dos problemas que enfrentamos nos últimos anos e os que estão anunciados, é urgente criarmos não apenas saídas ou soluções para nossos problemas, mas reaprender a perceber o mundo para poder imaginar outras formas de vida”, diz a pesquisadora.

O Confluências começa hoje e segue até sexta-feira (22), com conferências e mesas redondas ministradas por palestrantes nacionais, oficinas, visitas guiadas e a apresentação de trabalhos em Simpósios Temáticos e e-Pôsteres. O tradicional congresso é realizado há dez anos pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da Unama.

“O tema (In)visibilidades nos permite pensar, refletir sobre a produção de uma realidade que envolve necessariamente o assujeitamento, fato que é conhecido historicamente desde o período colonial, mas que ganha notoriedade em tempos de crises e tensões, notadamente no campo da política. Então, estamos falando de grupos sociais que passaram ou foram historicamente invisibilizados, mas que em momentos em que essas tensões afloram como é o caso recente brasileiro você está falando de assujeitamentos, de subalternidade, de invisibilidades no que concerne a própria existência dos grupos”, explica o coordenador do PPGCLC Edgar Chagas.

As inscrições para participação no evento estão abertas até o dia do evento. Qualquer pessoa pode se inscrever para participar do Confluências para assistir os encontros, palestras, seminários e mesas-redondas até o dia 18 de setembro.

“A professora Suze Piza tem estudado os impactos de teorias que nos afetam, mas que foram produzidas em outros contextos históricos, geográficos e culturais, muito deslocadas de nossos principais problemas, de nossa realidade como região, por exemplo. Esse problema também desmembra no campo da comunicação. Muitas vezes reproduzimos formas de comunicação que legitimam justamente o que deveriam denunciar. Por isso devemos pensar desde nossos territórios, para que faça sentido, que contribua para nosso bem-viver, que rompa condições de subalternidade”, explica Thiago Barros, professor do PPGCLC e membro da comissão organizadora do Confluências.