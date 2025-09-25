Filme sobre mestre Cardoso estreia nesta sexta (26) em Belém; veja onde assistir

A cultura paraense ganha uma nova homenagem a grandes artistas do estado. Nesta sexta-feira (26), o Espaço Cultural Boiúna recebe a primeira exibição do filme “Em Busca do Ouro Fino”, dirigido por Adriano Barroso e Allan Carvalho. A sessão está marcada para as 23h, no bairro Batista Campos, em Belém. Após a exibição, os músicos Allan Carvalho e Luís Girard se apresentam no local.

Gravado de forma independente, o documentário foi produzido em 2019, durante uma viagem do coletivo ao município de Ourém, e só pôde ser finalizado após apoio da TV Norte Independente. Para o músico, pesquisador e codiretor Allan Carvalho, a obra traduz o sentido do projeto Rios do Mundo. “Trabalhamos de forma colaborativa. Nossas incursões em outros municípios dependem única e exclusivamente de nossas agendas e de nossa vontade de dialogar com outras realidades. A busca é pelo saber e pela troca”, explicou.

Memória e legado cultural

Com 26 minutos de duração, o filme apresenta a trajetória do mestre José Ribamar Cardoso, conhecido como mestre Cardoso, por meio de depoimentos de mestres e mestras de Ourém. “Fundamentalmente, o filme fala sobre memória. Este é um dos desafios de nossas pesquisas em nossas andanças. Estamos sempre em busca de entender como se constitui uma comunidade afetiva através da sabedoria de seu povo e como isso fortalece o sentido de pertencimento dessas comunidades”, disse Adriano Barroso, codiretor da produção.

A vida do mestre Cardoso

Amo do boi Ouro Fino, de Ourém, mestre Cardoso nasceu em Parnaíba (PI), em 4 de janeiro de 1933. Filho de João Cândido Cardoso e Maria Francisca Cardoso, iniciou sua trajetória cultural aos 10 anos, com os bois tradicionais da região, antes de montar seu primeiro brinquedo, o boi Dominante, aos 14 anos.

Na Amazônia, chegou aos 20 anos, vindo de Parnaíba, e passou por Carutapera (MA), Viseu (PA), Bragança (PA) e Capitão Poço (PA). Estabeleceu-se em Ourém em 1993, onde viveu até pouco antes de sua morte, em novembro de 2012, em Belém, aos 79 anos.

Registros e produções musicais

Grande parte dos registros do artista foi feita pelo músico e produtor paraense Fábio Cavalcante. Entre 2003 e 2006, Cardoso ganhou visibilidade no programa de rádio Sala de Reboco, da Rádio Tembés, em Ourém, com 13 especiais. Em 2005, lançou o disco Galo de Campina e, no ano seguinte, Bois de Ourém – Vol. 1.

Além do lançamento do documentário, a coleção Rios do Mundo também apresenta quatro faixas inéditas de mestre Cardoso. O EP Cantigas de Ourém – Mestre Cardoso – Boi Ouro Fino foi gravado de forma caseira, na residência do músico e compositor Allan Carvalho.

Serviço

Exibição do filme “ Em Busca do Ouro Fino ”

” Sexta-feira (26), às 23h

Espaço Cultural Boiúna. Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos, Belém

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)