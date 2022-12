Filme que conta a história de Gal Costa já tem data de estreia

O filme que conta a trajetória de Gal Costa (1945-2022) já tem previsão para estreia. “Meu Nome é Gal”, tendo a atriz Sophie Charlotte no papel de protagonista, deverá ser lançado em março de 2023. As informações são do portal Metrópoles.

O longa retrata parte da trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal, uma menina tímida que desde muito cedo soube que a música iria guiar seus caminhos. Gracinha, como era chamada pela mãe Mariah, uma de suas grandes incentivadoras, foi criada sozinha por essa mulher batalhadora que sempre a estimulou a correr atrás de seus sonhos.

Aos 20 anos, ela decide viajar rumo ao Rio de Janeiro para se tornar cantora. Lá, a jovem encontra seus amigos da Bahia: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanham seus primeiros passos na música profissional no final da década de 1960.

Gal Costa morreu, em novembro de 2022, aos 77 anos.