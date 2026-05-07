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Filme 'Glória e Liberdade' é o grande vencedor do 11º Amazônia FiDoc em Belém

Festival premiou produções da Pan-Amazônia e da Amazônia Legal, com destaque para “Boiuna”, “A Mulher sem Chão” e “Xingu, Nosso Rio Sagrado”

O Liberal
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A cerimônia de encerramento ocorreu na noite de quarta-feira (6), no Cine Líbero Luxardo, em Belém, reunindo realizadores, produtores e público (Divulgação/ Amazônia Fidoc)

O documentário Glória e Liberdade foi o grande vencedor da 11ª edição do Amazônia FiDoc ao conquistar o prêmio de Melhor Longa-Metragem da Mostra Pan-Amazônica pelo Júri Oficial. A cerimônia de encerramento ocorreu na noite de quarta-feira (6), no Cine Líbero Luxardo, em Belém, reunindo realizadores, produtores e público para celebrar as produções premiadas desta edição do festival, que ao longo de mais de uma semana exibiu filmes de diferentes territórios amazônicos.

image "Foram dez anos para que ele fosse realizado, e é muito bonito vê-lo sendo selecionado, assistido, comentado e ainda premiado”, afirmou a diretora Letícia Simões, de "Glória e Liberdade" (Divulgação/ Filme "Glória e Liberdade")

Dirigido por Letícia Simões, o longa recebeu destaque na principal categoria do festival e encerrou a programação com uma exibição especial. Em vídeo enviado ao público, a diretora celebrou o reconhecimento da obra, desenvolvida ao longo de dez anos. “Estou muito feliz com esse olhar generoso para o filme. Foram dez anos para que ele fosse realizado, e é muito bonito vê-lo sendo selecionado, assistido, comentado e ainda premiado”, afirmou.

Glória e Liberdade (2025), dirigido por Letícia Simões, é um longa-metragem de animação e documentário que propõe uma distopia/utopia brasileira. Ambientado no ano de 2050, o filme imagina um Brasil fragmentado em nações independentes após revoltas populares bem-sucedidas do século XIX.

Assista o Trailer de Glória e Liberdade:

A trama parte da trajetória de Fernando, um homem negro que atravessa diferentes momentos da história política e social do Brasil, para construir uma reflexão sobre memória, identidade, racismo e liberdade. Misturando elementos documentais, encenações e arquivos históricos, o longa propõe uma releitura crítica do país.

Na Mostra Pan-Amazônica, o curta “Boiuna” (PA), dirigido por Adriana de Faria, venceu os prêmios de Melhor Curta-Metragem tanto pelo Júri Oficial quanto pelo Júri Popular. Já o prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular ficou com Dona Onete: Meu Coração Nesse Pedacinho Aqui, dirigido por Mini Kerti. A Menção Honrosa da mostra foi concedida aos filmes Sara, da diretora Ariana Andrade Castro, e Kueka, Memoria Ancestral, dirigido por María de los Ángeles Peña Fonseca.

Na Mostra Amazônia Legal, o prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial foi para A Mulher sem Chão, dirigido por Auritha Tabajara e Débora McDowell. O longa Xingu, Nosso Rio Sagrado, de Ângela Gomes, conquistou o prêmio do Júri Popular. Entre os curtas, “Sukande Kasáká – Terra Doente” (NT), de Kamikia Kisedje e Fred Rahal, venceu pelo Júri Oficial, enquanto “Mucura” (RO), dirigido por Fabiano Barros, recebeu o prêmio do público.

A programação também destacou produções dirigidas por mulheres na 3ª Mostra Amazonas do Cinema. O curta “Quem Quer?” (PA), de Célia Maracajá, venceu como Melhor Curta-Metragem pelo Júri Popular, enquanto A Vida Secreta dos Meus Três Homens, também dirigido por Letícia Simões, recebeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular.

Na 3ª Mostra de Videoclipes e Videoartes, o videoarte “Didibuísmos” (PA), dirigido por Marise Maués, venceu nas categorias de Melhor Videoarte pelo Júri Oficial e Júri Popular. O videoclipe “Corra!” (PA), de Kalika, recebeu o prêmio do Júri Oficial, enquanto “Monalisa” (MA), de Frimes, venceu pelo voto popular. A produção “Madalena”, da artista Malena, recebeu Menção Honrosa.

O festival também premiou produções estudantis na Mostra Primeiro Olhar – Rios das Memórias. O curta “A Fundação de Joanes – Vila de Joanes” conquistou os prêmios de Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular, enquanto “Escola Bosque – 30 anos”, da Ilha de Caratateua, recebeu Menção Honrosa.

Durante o encerramento, a coordenadora do festival, Zienhe Castro, destacou a consolidação do evento como espaço de fortalecimento do audiovisual amazônico. “Hoje é uma noite muito especial, de celebração das obras, dos realizadores e também das parcerias que ajudam a fortalecer o nosso cinema amazônico”, afirmou.

A 11ª edição do Amazônia FiDoc contou com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal, além do apoio do Governo do Pará, Sesc Pará, Fórum dos Festivais e Mistika. A realização é da Z Filmes e do Instituto Culta da Amazônia.

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Glória e Liberdade

Amazônia FiDoc

Melhor Longa-Metragem da Mostra Pan-Amazônica pelo Júri Oficial
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