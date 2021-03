Filhos de Luana Piovani surfam com o pai no Rio de Janeiro

Os três filho de Luana Piovani continuam no Rio de Janeiro por falta de voos a Portgual. E na quinta -feira (5), Dom, de 5 anos, e Bem, de 8, estavam na Praia do Joá para surfar com o pai, Pedro Scooby.

Luana Piovani usou as redes sociais para falar da saudade das crianças. "Tudo o que mais amo nessa vida! Saudades infinitas.Que os voos voltem", desejou a atriz.