Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filho de Wagner Moura rebate boatos sobre apoio a Donald Trump: 'Odeio com paixão'

Jovem se manifestou no Instagram após especulações sobre seu posicionamento político

O Liberal

O jovem Bem Moura, filho de 19 anos do ator Wagner Moura, utilizou suas redes sociais para refutar os boatos de que seria um apoiador de Donald Trump. A declaração foi feita no último sábado, 24, em seu perfil oficial no Instagram, onde ele publicou: "Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra".

A manifestação de Bem Moura ocorre após semanas de especulações. Internautas brasileiros questionaram seu posicionamento político em plataformas como o X, antigo Twitter. Usuários alegaram que o filho de Moura seguia perfis de Donald Trump e Charlie Kirk no Instagram. Atualmente, o jovem não segue nenhuma das duas contas na plataforma.

A família de Wagner Moura

Bem é o filho mais velho de Wagner Moura com a jornalista Sandra Delgado. O casal tem ainda outros dois filhos, Salvador, de 15 anos, e José, de 13. A família reside em Los Angeles, na Califórnia, há aproximadamente sete anos.

Wagner Moura e a indicação ao Oscar

Conhecido crítico de Jair Bolsonaro e da extrema direita global, Wagner Moura foi indicado ao Oscar na última quinta-feira, 22. O artista é o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de Melhor Ator na premiação norte-americana.

Paternidade e carreira internacional

Nas últimas semanas, Wagner Moura tem participado de programas de entrevistas nos Estados Unidos para divulgar o longa O Agente Secreto. Em sua participação no programa da atriz Drew Barrymore, o ator brasileiro destacou a importância da paternidade em sua vida. "Ser pai é o que mais me define na vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo", afirmou Moura no The Drew Barrymore Show.

Drew Barrymore, que é mãe de duas meninas, questionou o ator sobre a "jornada kármica" de ter três filhos homens adolescentes. "É uma aventura. Às vezes você comete erros, diz coisas que não deveria, toma decisões que não deveria. E o que tenho aprendido é que você deve perdoar a si mesmo", refletiu ele.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Wagner Moura

filho

Trump

boatos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Ana Paula ‘dorme’ durante Raio-X no confessionário para provocar outros participantes

A sister ironizou os brothers que aguardavam na fila para realizar a dinâmica diária e obrigatória

26.01.26 16h02

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

camarote

BBB 26: Aline Campos publica 'carta aberta' sobre experiência no reality

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato"

26.01.26 15h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda