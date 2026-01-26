Filho de Wagner Moura rebate boatos sobre apoio a Donald Trump: 'Odeio com paixão'

O jovem Bem Moura, filho de 19 anos do ator Wagner Moura, utilizou suas redes sociais para refutar os boatos de que seria um apoiador de Donald Trump. A declaração foi feita no último sábado, 24, em seu perfil oficial no Instagram, onde ele publicou: "Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra".

A manifestação de Bem Moura ocorre após semanas de especulações. Internautas brasileiros questionaram seu posicionamento político em plataformas como o X, antigo Twitter. Usuários alegaram que o filho de Moura seguia perfis de Donald Trump e Charlie Kirk no Instagram. Atualmente, o jovem não segue nenhuma das duas contas na plataforma.

A família de Wagner Moura

Bem é o filho mais velho de Wagner Moura com a jornalista Sandra Delgado. O casal tem ainda outros dois filhos, Salvador, de 15 anos, e José, de 13. A família reside em Los Angeles, na Califórnia, há aproximadamente sete anos.

Wagner Moura e a indicação ao Oscar

Conhecido crítico de Jair Bolsonaro e da extrema direita global, Wagner Moura foi indicado ao Oscar na última quinta-feira, 22. O artista é o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de Melhor Ator na premiação norte-americana.

Paternidade e carreira internacional

Nas últimas semanas, Wagner Moura tem participado de programas de entrevistas nos Estados Unidos para divulgar o longa O Agente Secreto. Em sua participação no programa da atriz Drew Barrymore, o ator brasileiro destacou a importância da paternidade em sua vida. "Ser pai é o que mais me define na vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo", afirmou Moura no The Drew Barrymore Show.

Drew Barrymore, que é mãe de duas meninas, questionou o ator sobre a "jornada kármica" de ter três filhos homens adolescentes. "É uma aventura. Às vezes você comete erros, diz coisas que não deveria, toma decisões que não deveria. E o que tenho aprendido é que você deve perdoar a si mesmo", refletiu ele.