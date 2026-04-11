Filho de Patrícia Poeta desabafa após 19 procedimentos cirúrgicos em três meses

O produtor musical Felipe Poeta Soares, 23 anos, filho da apresentadora Patrícia Poeta, está retomando gradualmente sua rotina. Ele enfrentou meses difíceis após uma infecção severa no joelho. A condição exigiu 19 procedimentos cirúrgicos em apenas três meses.

Em entrevista à revista Quem, o artista detalhou o processo de reabilitação. Felipe Poeta afirmou estar "bem melhor" e que continua com fisioterapia três vezes ao dia. A infecção o levou a perder o menisco.

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Felipe precisou de uma longa permanência hospitalar. Ele passou "quatro meses dentro de um hospital", recebendo medicação para dor e antibióticos intravenosos. O período foi descrito por ele como "punk".

Limitações e reflexões

Grato pela sua evolução, Felipe Poeta destacou as pequenas conquistas diárias. Ele mencionou estar agradecido pela perna estar no lugar, pelo joelho estar bom e por conseguir caminhar sem dor. A recuperação, no entanto, ainda impõe algumas limitações.

Atividades intensas como motocross, surfe e muay thai estão restritas. "Quero continuar fazendo as coisas que amo, mas vamos ver se ainda consigo", ponderou o artista. O período delicado também gerou reflexões profundas sobre a vida.

Novidades na carreira musical

Essa vivência pessoal deve influenciar diretamente seus próximos trabalhos artísticos. Na música, Felipe Poeta já prepara novidades. Entre os projetos, ele citou um álbum com releituras de clássicos de Chico Buarque.

O projeto contará com reinterpretações do catálogo do cantor por artistas do rap e do trap, nomes urbanos. "Vai sair muita música legal", adiantou Felipe Poeta. O jovem compositor segue focado em sua recuperação e em sua produção musical.