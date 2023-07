Filho de Maurício de Sousa, Mauro Sousa, diz que o pai revelou publicamente sua sexualidade

Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, é o diretor de produção da Maurício de Sousa Produções desde de 2010. Mauro é um homem gay casado com Rafael Piccin e em entrevista a revista iG Queer contou sobre o processo da descoberta da homossexualidade e sobre as duas revelações, a primeira a família e depois ao público, esta última, foi o próprio Maurício que fez, contou. Confira!

Quem contou sobre a sua sexualidade ao pai, Mauricio de Sousa, foi Alice, quem intitulou a “fofoqueira da família”, pois encarava com naturalidade. Já em 2019, o pai o “tirou do armário” para a sociedade. “Ele quem abriu publicamente a minha orientação sexual. Ele postou uma foto no Instagram dele que era uma imagem minha com meu marido e a legenda dizia: ‘Eu, meu filho e meu genro’. Aí, essa foto repercutiu e foi para tudo quanto é canto, assim saí do armário pela segunda vez, agora publicamente”, lembrou.

Mauro inspirou a criação do personagem Nimbus, da Turma da Mônica e contou que se sente apoiado pela família. “Eu nunca senti qualquer tipo de preconceito de ninguém na minha família. Eu sou uma pessoa muito privilegiada de realmente ter tido o acolhimento e o apoio de todo mundo”, disse.

Mauro e Rafael compartilharam um vídeo juntos, confira: