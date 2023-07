Avião da Mônica: Turma da Mônica completa 60 anos com surpresa aos fãs; confira

Os fãs da Turma da Mônica agora podem voar ao lado dos personagens favoritos, após a parceria de Maurício de Sousa com a GOL. A empresa de aviação lançou um avião em comemoração aos 60 anos da Mônica. A aeronave é pintada com um Sansão sendo lançado ao lado de fora e vários personagens da turma no interior da aeronave. O primeiro voo será hoje, 17. Confira!

Ao se deparar com o avião é possível ver a adesivagem gigante com a clássica cena da Mônica lançando o coelho Sansão no ar - geralmente para atacar o Cebolinha. O avião da Mônica fará o primeiro voo nesta segunda, 17, do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

As cadeiras possuem as capas dos assentos temáticas, ilustrações no interior da aeronave, e a versão baby da Mônica no fraldário, entre outros personagens da Mônica Verso. Confira!