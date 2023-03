Elenco de ‘Turma da Mônica Jovem: O Filme’ é divulgado; confira

Após o sucesso dos live-actions e da série de streaming, ‘Turma da Mônica' terá uma nova versão e será produzida pela Mauricio de Sousa Produções. O longa-metragem ‘Turma da Mônica Jovem: O Filme’ acompanha a história dos personagens dos quadrinhos na adolescência e pós-adolescência, envolvendo drama, romance e comédia.

O elenco do filme foi divulgado no Twitter nesta terça-feira (27), e a atriz Sophia Valverde, de 'Poliana Moça', dará vida à protagonista do quadrinho, Mônica. Quanto ao resto da turma do Bairro do Limoeiro, Bianca Paiva interpretará Magali, Xande Valois o Cebolinha e Théo Salomão o Cascão. Confira o elenco do longa.

Carol Roberto - Milena.

Carolina Amaral - Denise.

Bruno Vinicius - Jeremias.

Giovanna Chaves - Carminha Frufru.

Mesmo com a divulgação tão esperada, a seleção do elenco dividiu opiniões entre os internautas, que esperavam os mesmos atores de ‘Turma da Mônica: Laços’ e ‘Turma da Mônica: Lições’. O longa-metragem será dirigido por Maurício Eça e está previsto para ser lançado em 2024.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)