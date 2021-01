Filho de Luciano Camargo é acusado de racismo e homofobia

Acusações de racismo e homofobia foram feitas contra o filho de Luciano Camargo com Cleo Loyola, Wesley Camargo. Ele está sendo processado por Eliana Rocha, uma dona de casa que vive em Cotia, em São Paulo. A senhora culpa Wesley de ter destratado e denominado de ‘macaco’ o filho dela, um adolescente de 14 anos.

“Alguém hackeou o perfil dele e fizeram postagens ruins sobre a Cleo. Eles não acreditaram na nossa versão e começaram a mandar áudios e vídeos nos ofendendo, fazendo ameaças e espalhando que nós estávamos promovendo uma rede de fake news. Em um áudio, Wesley chamou meu filho de ‘macaco’”, explicou Eliana, em entrevista ao O Dia.

O advogado que defende a família Rocha, Mário Sampaio, afirmou que foram anexados ao processo todos os áudios, mensagens e vídeos enviados ao filho de Eliana. Além da designação racista, Wesley também teria mandado o jovem “comer bananas” e lhe chamado de homessexual.

“A pessoa se apresenta como Wesley Camargo e é isso que nós queremos saber. Eles têm que provar que não é. Agora, a Cléo Loyola aparece nos vídeos fazendo ameaças e nós vamos tomar também medidas contra ela”, disse Mário Sampaio.

Wesley Camargo foi procurado pela coluna de Fabia Lopes para dar o seu posicionamento, mas descartou conhecer os envolvidos e negou todas as acusações.

“De forma alguma fiz isso e é uma calúnia, uma difamação. Estou tomando ciência agora da situação e vou saber quais são as providências com os meus advogados”, afirmou o filho do sertanejo.