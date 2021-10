Filho de Donald Trump ironiza tragédia e põe à venda camisa debochando de Alec Baldwin

Donald Trump Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, usou seu perfil no Instagram para fazer piada sobre a tragédia ocorrida no set de filmagem de “Rust”, em que o ator Alec Baldwin acidentalmente tirou a vida da diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. Com informações do poprtal Hugo Gloss/UOL.

Trump Jr., que é empresário, ironizou a postura de Baldwin como ativista dos movimentos que pedem o fim do armamento da população norte-americana. “O olhar na cara de um maluco contra armas que já matou mais gente com uma arma do que toda a coleção de armas que você tem” , postou, ao lado de uma foto do artista.

No último sábado (23), Trump Jr. chegou a anunciar que sua loja online havia sido atualizada e entre os novos produtos disponibilizados estava uma camisa que dizia a seguinte frase: “Armas não matam pessoas, Alec Baldwin mata pessoas” . Não contente, o filho do ex-presidente dos EUA ainda compartilhou nos Stories uma foto do artista com uma lágrima preta no rosto.

Em outro post, em que Alec aparece ao lado da esposa Hilaria Baldwin, Trump Jr. afirma estar curioso com as circunstâncias em que ocorreu o acidente no set do filme “Rust”. “Eu tenho muitas perguntas. Por que uma arma estava carregada e capaz de disparar? Por que um ator estava apontando uma arma para um cinegrafista e puxando o gatilho? Por que aqueles que odeiam tanto as armas não têm problema em lucrar com elas? Por que aqueles que odeiam armas e lucram com elas não aprendem o básico sobre segurança de armas para verificar essas coisas por conta própria”, escreveu.

E ainda incentivou os seguidores a . “Vamos todos ver Alec Baldwin culpar a arma” , diz outra imagem com o personagem Homer Simpson. O ator sempre teceu duras críticas ao governo de Donald Trump e produziu esquetes cômicas no “Saturday Night Live” imitando o ex-presidente.

Os posts despertaram a revolta de muitas pessoas nas redes sociais. “Aquele tiroteio foi um acidente, assim como Donald Jr.” , alfinetou um internauta. “ Não gosto de Alec Baldwin, discordo de suas opiniões políticas e sobre tudo. Mas algumas coisas simplesmente não estão certas e esta é uma delas. Você não lucra em zombar da morte de alguém e é exatamente isso o que está sendo feito ” , criticou um perfil identificado como Will.

“Estamos vivendo em tempos realmente estranhos e decepcionantes, quando uma terrível tragédia como esta está sendo ridicularizada por várias líderes e figuras proeminentes”, disse outro.

Em resposta às críticas, nesta segunda-feira (25), Trump Jr. compartilhou uma foto do pai fingindo estar atirando, com os dizeres: “Donald Trump ensaiando para o 'SNL' em que interpreta Alec Baldwin” . E acrescentou na legenda: “Para aqueles que estão por aí fazendo a falsa hipocrisia sobre deixar Alec Baldwin para lá, vamos todos lembrar que seria a primeira pessoa mijando na sepultura de todos se os sapatos estivessem no outro pé. F * da-se ele! ”.