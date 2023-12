Filhas de Paul McCartney aproveitam piscina no Rio antes do show do pai

Stella e Mary, filhas de Paul McCartney, aproveitaram o dia ensolarado para curtir uma piscina no hotel Copacabana Palace, lugar em que se hospedam com o pai. As irmãs tiraram fotos com uma fã na área de lazer do hotel.

As duas foram clicadas em uma selfie publicada pela fã Ana Gabriela Maia em seu perfil no Instagram. “Um sábado qualquer”, escreveu ela na legenda.

A estadia das herdeiras do cantor alimenta a hipótese dos fãs de que o último show de Paul McCartney no Brasil pode ser, na verdade, a deixa para a aposentadoria do cantor, que já está com 81 anos. O show de ontem (16) foi o último da turnê “Got Back”, e não há novas datas de show previstas para o ano que vem no site oficial do músico.