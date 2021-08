Filhas de Gugu se pronunciam após vídeo polêmico sobre herança

Após a repercursão negativa do vídeo em que as gêmeas Marina e Sofia, herdeiras do apresentador Gugu, aparecem dizendo sobre as questões financeiras da família e a repartição da herança do pai. As duas resolveram se pronunciar através de vídeos publicados em seus perfis no instagram.

A maior crítica sobre o conteúdo do vídeo é sobre o comentário de uma das meninas que disse não poder comprar um Porshe, carro dos sonhos dela, pois a tia Aparecida Liberato teria negado o pedido com a justificativa de que a promotora responsável do caso da herança afirmou que não era permitido dar um carro tão caro para uma pessoa tão jovem.

Sofia e Marina dizem que a tia mentiu, e que ela controlava todo o dinheiro das duas. Elas afirmam acreditar que Aparecida não está sendo honesta com a repartição do dinheiro da herança do apresentador.

Muitas pessoas criticaram as filhas do apresentador, alegando que tal motivo era fútil.

Nos esclarecimentos gravados e publicados pelas irmãs, elas afirmam que o vídeo das alegações foi vazado sem autorização, e dizem que a situação não se resume somente à compra do carro. "Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso", falou Sofia.

As duas disseram que não darão nenhuma entrevista sobre o assunto.