Filha de Zé Felipe e Virgínia comemora 1 ano de idade com festa milionária

Maria Alice, filha da influenciadora Virginia e do cantor e filho de Leonardo, Zé Felipe, comemora, nesta segunda-feira (30), seu primeiro ano de vida e os pais da criança prepararam uma festa à altura para celebrar o aniversário da criança. O evento será hoje, 30, das 17h às 2h, em Goiânia, Goiás.

O local é um palácio no alto da cidade. Os doces virão de São Paulo. As atrações musicais são dignas de festival. Além do investimento, que tudo indica ser dos próprios pais da criança, já que ate o momento, a influenciadora não divulgou nenhuma parceria.

A neta do cantor Leonardo já nasceu com os holofotos direcionados a ela. Com a família famosa e influente nas redes sociais, Maria Alice soma cerca de 7 milhões de seguidores em uma conta no Instagram, administrada pelos pais.

Palácio

Mesmo Zé Felipe e Virginia não tendo divulgado o lugar da festa, a informação foi revelada por uma das convidadas. Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, mostrou em suas redes sociais o convite da festa, mas logo percebeu o erro e apagou os stories no Instagram.

Segundo a informação, a festa deve acontecer no Palácio Monte Líbano. O local é um dos mais luxuosos de Goiânia e costuma receber muitos casamentos. A casa de festas fica no Jardim Petrópolis, um dos pontos mais altos de Goiânia.

Decoração

Além de todo o luxo, a decoração também não poderia ficar para trás. Os pais de Maria Alice contrataram Andrea Guimarães, responsável por festas de diversos famosos. A decoradora criou peças exclusivas para a festa de 1 ano da bebê.

Atrações musicais

E as surpresas da festa não param por aí. No último mês, Virginia compartilhou em suas redes sociais os preparativos para a festa que terá como atração quatro shows, incluindo o de Zé Felipe.

A influenciadora, que está grávida do segundo filho, revelou que a família contratou o show oficial da Galinha Pintadinha. Em seguida, a ideia é agradar o público mais velho com a dupla sertaneja Di Paullo e Paulino. Zé Felipe também foi convencido a fazer um show na festa, já que Maria Alice adora ouvir o pai cantando. ela. E, para fechar a noite com muita animação, Léo Santana é a outra atração. Mesmo sendo um dos convidados, o baiano cobra cerca de R$ 300 mil em seus shows, segundo informações do Uol.

O avô, Leonardo, também estará na festa, mas ainda não está confirmado para cantar. Virginia explicou que, se o sogro se sentir à vontade, ele terá toda a liberdade para cantar para os convidados.

Convite luxuoso

Desde quando foi mostrado em um vídeo no canal da influenciadora no Youtube, o convite tem dado o que falar. Os convidados receberam uma caixa de pelúcia rosa que trazia um spray com cheiro de tutti-frutti, tema da festa. Ao espirrar o líquido dentro da caixa, as informações sobre dia, local e horário surgiam. Além da caixa e do spray, um envelope com cartões magnéticos individuais sinalizava o número de pessoas convidadas. Para entrar no local do evento é necessário apresentar o cartão com um código, e somenrte assim a pessoa terá entrada liberada.

Comes e bebes

O cardápio da festa também é bastante diversificado. Os doces foram produzidos por uma doceira de São Paulo e irão da capital paulista à goiana.

Já para os adultos, não poderia faltar a marca de bebida alcóolica do avô da criança, o sertanejo Leonardo. A cachaça e cerveja Cabaré serão servidas junto com drinks, vinhos e uísque.

Mesmo a festa acontecendo só nesta segunda-feira (30), os familiares e amigos da família já estão em peso em Goiânia. Virginia tem mostrado em suas redes sociais como a casa deles está cheia de visitas que vieram comemorar o aniversário da filha.

No Instagram, os pais da criança publicaram homenagens à primogênita:

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)