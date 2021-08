Virginia Fonseca gasta R$ 515 em par de meias para a filha e recebe críticas na Web

A influencer e youtuber Virginia Fonseca, casada com o cantor Zé Felipe, foi alvo de alguns comentários negativos após gastar R$ 515 em um par de meias para a filha, Maria Alice. Ao gravar para o seu canal, ela fez um desafio e tinha que comprar um item mais caro ou mais barato de uma loja específica. As informações são do Pop Line.

Virginia escolheu a loja de grife Gucci e o preço do item deu o que falar na Web. Ela ainda ficou em dúvida entre um par de sapatos no valor de R$ 2.590 e uma blusa de R$1.270. “Nossa, bem chique, né? Mas também, uma meia custar 500 reais. Tem que ser no mínimo muito chique mesmo”, disse.

E os seguidores passaram a fazer váris questionamento nas redes sociais.