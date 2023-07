Filha de Xandy e Carla Perez posta indireta após assumir namorada

Camilly Victória, filha mais velha de Xanddy e Carla Perez, assumiu nas redes sociais o romance com a namorada, Daze, na última quinta-feira (27). A artista publicou em seu Instagram um vídeo com a amada, seguido da legenda “My fav person”- Minha pessoa favorita, em português.

Após compartilhar o momento com a namorada, Camilly postou uma indireta em seu perfil, recitando uma frase. “As long as the fly girls love me i don’t care if you do”, que significa “Enquanto as garotas autênticas/descoladas me amarem, eu não ligo se você me ama”.

Para os internautas, a indireta coincidiu com a publicação da mãe de Camilly, Carla Perez, ex-dançarina do ‘Tchan’. “Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas”, escreveu.

As alfinetadas acontecem após a família ser alvo de críticas na internet alegando a falta de apoio em relação à orientação sexual da filha. Na época, Camilly falou abertamente sobre o assunto.

“Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção", desabafou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)