Carla Perez recusa convite para show em comemoração aos 30 anos do 'É o Tchan', afirma jornal

O grupo É o Tchan comemora 30 anos de existência em 2023. Com intuito de comemorar a data especial, uma turnê com grandes shows foi planejada com antigos membros da banda. Um dos nomes mais importantes da história do conjunto não irá participar da programação. Segundo o jornal Extra, a baiana Carla Perez recusou o convite.

Além de não terem como pagar o cachê de Carla Perez, a agenda da dançarina acabou sendo um problema para a produção do grupo. Devido ao fato da dançarina morar com a família nos Estados Unidos. Porém, a distância, no entanto, não foi um problema para Jacaré. Mesmo morando no Canadá, o dançarino já foi anunciado nos shows comemorativos, assim como Sheila Mello e Scheila Carvalho.

Vale destacar que as apresentações já confirmadas vão acontecer nos dias 18 e 19 de agosto, em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, na festa Chá da Alice. O grupo baiano deve anunciar ainda novos shows nas próximas semanas.

