BBB 23: brothers curtem festa ao som de Monobloco, É o Tchan e Saulo Fernandes

O gramado do Big Brother Brasil virou pista para as atrações que agitaram a casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira (20). A animação ficou por conta da energia do grupo Monobloco, É o Tchan e Saulo Fernandes. A programação ainda faz parte das três festas propostas por uma marca de desodorante que iniciou na quarta-feira (18) com a presentação da cantora Anitta e liberou cooler na quinta-feira (20).

O esqueta do carnaval do BBB 23 iniciou com muito axé, com o bloco “não te abandona”. Monobloco foi o primeiro a entrar no palco com a música “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos. Seguiu com sucessos como “Pesadão”, da cantora Iza e “O Descobridor Dos Sete Mares”, clássico de Tim Maia, de 1983.

VEJA MAIS

Os 22 participantes trajaram roupas em tons de rosa, roxo, azul e verde, com direito à detalhes de abadá, uma verdadeira micareta estilo anos 90, proposto pelo programa. Todos estavam animados, cheios de coreografias já ensaiadas na sala do reality. Cada apresentação dura em torno de 30 minutos.