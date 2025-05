Filha de Juliano Cazarré recebe alta após 3ª internação

Letícia Cazarré usou suas redes sociais para compartilhar que Maria Guilhermina, sua filha de dois anos com Juliano Cazarré, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 30.

Ela estava no hospital desde sexta-feira, 25. Essa é a terceira internação da criança neste ano.

Maria Guilhermina tem uma cardiopatia rara, chamada anomalia de Ebstein. A doença foi descoberta ainda na gravidez e a criança passou os primeiros sete meses de vida internada.

A Anomalia de Ebstein é uma doença rara que atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas. A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo. Com isso, as crianças que nascem com a anomalia podem ter insuficiência cardíaca após o nascimento.

"Voltando para casa", escreveu a mãe da pequena nas redes sociais.

Ela já havia ficado internada em março, quando apresentou sinais de infecção.

Juliano e Letícia Cazarré são pais de seis crianças: Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de quatro, Maria Madalena, de três, Maria Guilhermina, de dois, e Estêvão, de um ano.