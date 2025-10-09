Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg

Estadão Conteúdo

A cantora e streamer Tília, 22 anos, filha de Dennis DJ, foi às redes demonstrar apoio ao pai em meio a polêmicas com a cantora e dançarina Bárbara Falcão, ex-esposa do músico. A jovem rebateu as acusações feitas por Bárbara e disse que não gostaria de ver o irmão, de 6 anos, sendo exposto nas redes sociais.

"O meu pai está com a guarda provisória do meu irmão há 7 meses. Nenhum juiz vai decidir isso sem motivo algum", diz, em uma série de publicações nos Stories. "Aconteceu uma coisa que eu posso garantir para vocês que foi muito séria para essa decisão ter sido tomada."

Tília declarou que Bárbara teria proferido agressões verbais contra ela e outros membros de sua família durante a festa de aniversário do menino, Dennis, em 23 de março deste ano. Em um vídeo compartilhado por ela, é possível ver uma mulher, que seria Bárbara, gritando e sendo colocada dentro de um carro.

"Esse vídeo aconteceu infelizmente no aniversário de 6 anos do meu irmão, do lado de fora da casa de festas. Ela agrediu verbalmente a mim e pessoas da minha família. Eu acho que por aí já conseguimos medir o que está acontecendo e o quanto é seguro ou não deixar um menor 100% nos cuidados dessa pessoa."

Segundo a streamer, Bárbara não está impedida de ver o filho, e as acusações de agressão contra o DJ seriam antigas, arquivadas em 2022. "Isso é só a pontinha do iceberg do que vem acontecendo há sete meses ou muito mais, há anos. Eu não quero expor mais, porque tudo tem provas. Não queria expor porque tem uma pessoa que não merece isso, que é uma criança de 6 anos, que não merece mesmo ser exposta ao ridículo."

Entenda o caso

A cantora e dançarina Bárbara Falcão publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 9, acusando o ex-marido, Dennis DJ, de agressão física, psicológica e patrimonial.

"Eu falo de violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência moral. Eu falo de violência sexual, eu falo de violência psicológica e todas essas violências e abusos eu conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Dennison", afirma. Nos Stories, ela chegou a publicar algumas imagens com marcas em seu braço, supostamente feitas pelo músico.

A acusação vem em meio a uma disputa judicial travada por Dennis e Bárbara, que ganhou novos desdobramentos em abril deste ano, quando ele conseguiu a guarda do filho. Os dois se separaram em 2021, e disputam desde então a guarda da criança.

De acordo com Bárbara, sua casa foi alvo de uma operação policial realizada nesta quarta-feira, 8, no Rio de Janeiro. "Tive minha casa revistada pela polícia, à procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas, não encontraram nada", afirma ela no vídeo. "Eu estou afastada do meu filho, eu não posso nem mesmo falar com o meu filho. Estou vivendo o deserto da minha maternidade."

Procurados pelo Estadão, os advogados de Dennis afirmam que as acusações de Bárbara "são totalmente infundadas e repetem acusações já analisadas e arquivadas em 2022 pelo Ministério Público do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a inexistência de qualquer indício de crime". A nota afirma também que, "ao contrário do que foi divulgado, a Sra. Bárbara mantém contato com o filho e esteve com ele no último fim de semana, conforme decisão judicial que regula as visitas e a convivência entre mãe e filho".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DENNIS DJ

BÁRBARA FALCÃO

GUARDA

FILHO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém

Atriz está na capital paraense acompanhada do marido e integra o grupo de convidados da tradicional Varanda de Nazaré

09.10.25 18h45

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

bola murcha

Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

Modelo afirma que jogador perdeu o interesse após perceber que viagem não incluiria sua amiga; entenda o caso

08.10.25 15h46

CELEBRIDADES

Bella Campos rebate críticas sobre novo apartamento no RJ: ‘Eu tô muito feliz’

A atriz contou que viu comentários chamando a casa de “simples” e que está muito feliz com a conquista

09.10.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda