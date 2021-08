Filha de Agnaldo Timóteo é reconhecida na Justiça

Timotinho Silva, assessor e sobrinho do cantor Agnaldo Timóteo anunciou nesta segunda-feira (9) que a filha de 14 anos deteve o processo de adoção concluído na Justiça. A menina é a destinatária de metade da herança de Agnaldo. Foi o cantor que a criou desde os dois anos de idade. No entanto, a adoção legal ainda estava em andamento, motivo alegado por Rutinete, irmã de Agnaldo, para entrar na Justiça protestando o direito de assumir os bens por julgar que o irmão estava 'desorientado' no ato da assinatura do último testamento.

O advogado do artista, Sidney Pedroso, foi reconhecido como o inventariante e garantiu à filha adotada por Agnaldo o acesso à herança. Timotinho comemorou a decisão ao publicar uma foto com Keyty Evelyn e disse que a a justiça se cumpriu. Finalmente uma notícia boa. Muito feliz que Justiça foi feita, seja feliz minha querida Keyty. Que bom que a #ustiça respeitou o desejo do nosso querido [Agnaldo Timóteo]. Timotinho.

Em julho, o advogado de Agnaldo já previa o reconhecimento da adoção. Em entrevista à RecordTV, Sidney mostrava-se otimista com o andamento do processo. Tudo se encaminha para que consigamos realizar o bom desejo do Agnaldo Timóteo, que é ver a filha dele, que foi a alegria da vida dele, Keyty Evelyn Timóteo, sendo adotada por ele mesmo que postumamente. Sidney Pedroso.