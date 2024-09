Festribal é reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará

O Festival das Tribos Indígenas, conhecido como Festribal, de Juruti, uma das maiores expressões culturais do Pará e da Amazônia, foi oficialmente reconhecido nesta terça-feira (24) como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do Estado do Pará pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O projeto de lei, de autoria da deputada Maria do Carmo (PT), foi aprovado pelos parlamentares e agora segue para a sanção do governador Helder Barbalho.

O evento já era reconhecido como Patrimônio Cultural do Pará desde 2008, mas a nova proposta amplia esse reconhecimento, incluindo-o como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. A cultura material refere-se a elementos concretos, como construções e objetos artísticos, enquanto a cultura imaterial envolve aspectos abstratos, como tradições, rituais e manifestações artísticas.

Além disso, o Festribal já era considerado Patrimônio Cultural do Município de Juruti, conforme Lei Municipal de 2011. O festival apresenta um duelo artístico entre as tribos Munduruku (cores vermelha e amarela) e Muirapinima (vermelha e azul), com performances que incluem alegorias cênicas, danças, cantos indígenas e outros elementos representativos da cultura ancestral.

A festividade é uma celebração dos costumes indígenas e simboliza a luta dos povos da floresta pela valorização e respeito de suas tradições. Ao longo de suas três décadas de história, o Festribal tem movimentado o turismo da região, atraindo visitantes de todo o Brasil e reunindo um público estimado em cerca de 5 mil pessoas por edição.