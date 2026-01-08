Festividade do Sr. Malandrinho chega à 23ª edição no bairro da Terra Firme, em Belém

A 23ª edição da Festividade do Sr. Malandrinho será realizada de 10 a 13 de janeiro de 2026, no bairro da Terra Firme, em Belém. O evento, promovido pela Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum, celebra a entidade chefe do terreiro e terá programação gratuita com atividades culturais, sociais e religiosas.

A Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum foi fundada em 20 de outubro de 2002, sob a liderança do zelador Huandazaká. A produção executiva da festividade fica a cargo do Instituto Huandazaká, buscando valorizar a ancestralidade e a cultura afro-brasileira.

A celebração é dedicada ao caboclo Sr. Malandrinho, entidade considerada o chefe do terreiro. Segundo a tradição da casa, o Sr. Malandrinho se manifesta no zelador e exerce função de orientação espiritual, com atuação voltada, sobretudo, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, difundindo princípios éticos e de responsabilidade coletiva.

Tradição e Relevância

Segundo o sacerdote Huandazaká, a festividade ocupa posição central no calendário anual da casa. "A festividade ao Sr. Malandrinho é a mais importante da nossa casa, tanto em dimensão como em relevância para essa comunidade. São dias de programação em que buscamos valorizar nossa ancestralidade e tudo o que é ligado à cultura afro-brasileira. É uma festa que reúne muita gente e que realizamos todos os anos", afirma.

Programação Diversificada e Gratuita

Com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult-PA), a edição de 2026 terá programação aberta ao público. As atividades incluem oficinas de artes, ações sociais e de saúde, além do ritual sagrado de abertura.

O ritual de abertura está marcado para o dia 10 de janeiro, às 21h30. As oficinas de artes visuais serão conduzidas pelos artistas Zão Martins e Bento, contribuindo para a valorização da cultura local.

O evento reunirá representantes de Povos e Comunidades Tradicionais de matriz africana de diferentes estados da região Norte, fortalecendo os laços culturais e religiosos.

Shows e Apresentações Culturais

Entre os dias 11 e 13 de janeiro, o evento contará com diversas apresentações artísticas. No dia 11, a programação inclui DJ Júnior, às 15h, Ivan Bastos, às 17h, I Love Pagode, às 19h, e DJ Wagner Digital, às 21h.

No dia 12, subirão ao palco Rednelson, às 15h, Creuza Gomes, às 17h, Brenda Moraes, às 19h, e novamente DJ Wagner Digital, às 21h.

Para o encerramento, no dia 13, o público acompanha DJ Júnior, às 15h, a Roda de Samba Fé no Batuque, às 17h (com participação de Sandrinha Eletrizante), a Haus of Híbrida, às 19h, a Bateria Show Bole Bole, às 20h, e DJ Wagner Digital, às 21h30.

Realizada no bairro da Terra Firme, conhecido pela grande diversidade cultural, a festividade integra o calendário cultural e religioso de matriz africana em Belém. O evento reúne ações culturais, religiosas e comunitárias ao longo de seus quatro dias de duração.

Serviço

Evento: 23ª edição da Festividade do Sr. Malandrinho

23ª edição da Festividade do Sr. Malandrinho Datas: 10 a 13 de janeiro

10 a 13 de janeiro Local: Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum (Passagem Vilhena, 820)

Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum (Passagem Vilhena, 820) Programação: Gratuita