Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festividade do Sr. Malandrinho chega à 23ª edição no bairro da Terra Firme, em Belém

Com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, a edição de 2026 terá programação aberta ao público

O Liberal
fonte

As atividades incluem oficinas de artes, ações sociais e de saúde, além do ritual sagrado de abertur (Divulgação/ Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum)

A 23ª edição da Festividade do Sr. Malandrinho será realizada de 10 a 13 de janeiro de 2026, no bairro da Terra Firme, em Belém. O evento, promovido pela Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum, celebra a entidade chefe do terreiro e terá programação gratuita com atividades culturais, sociais e religiosas.

A Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum foi fundada em 20 de outubro de 2002, sob a liderança do zelador Huandazaká. A produção executiva da festividade fica a cargo do Instituto Huandazaká, buscando valorizar a ancestralidade e a cultura afro-brasileira.

A celebração é dedicada ao caboclo Sr. Malandrinho, entidade considerada o chefe do terreiro. Segundo a tradição da casa, o Sr. Malandrinho se manifesta no zelador e exerce função de orientação espiritual, com atuação voltada, sobretudo, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, difundindo princípios éticos e de responsabilidade coletiva.

Tradição e Relevância

Segundo o sacerdote Huandazaká, a festividade ocupa posição central no calendário anual da casa. "A festividade ao Sr. Malandrinho é a mais importante da nossa casa, tanto em dimensão como em relevância para essa comunidade. São dias de programação em que buscamos valorizar nossa ancestralidade e tudo o que é ligado à cultura afro-brasileira. É uma festa que reúne muita gente e que realizamos todos os anos", afirma.

Programação Diversificada e Gratuita

Com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult-PA), a edição de 2026 terá programação aberta ao público. As atividades incluem oficinas de artes, ações sociais e de saúde, além do ritual sagrado de abertura.

O ritual de abertura está marcado para o dia 10 de janeiro, às 21h30. As oficinas de artes visuais serão conduzidas pelos artistas Zão Martins e Bento, contribuindo para a valorização da cultura local.

O evento reunirá representantes de Povos e Comunidades Tradicionais de matriz africana de diferentes estados da região Norte, fortalecendo os laços culturais e religiosos.

Shows e Apresentações Culturais

Entre os dias 11 e 13 de janeiro, o evento contará com diversas apresentações artísticas. No dia 11, a programação inclui DJ Júnior, às 15h, Ivan Bastos, às 17h, I Love Pagode, às 19h, e DJ Wagner Digital, às 21h.

No dia 12, subirão ao palco Rednelson, às 15h, Creuza Gomes, às 17h, Brenda Moraes, às 19h, e novamente DJ Wagner Digital, às 21h.

Para o encerramento, no dia 13, o público acompanha DJ Júnior, às 15h, a Roda de Samba Fé no Batuque, às 17h (com participação de Sandrinha Eletrizante), a Haus of Híbrida, às 19h, a Bateria Show Bole Bole, às 20h, e DJ Wagner Digital, às 21h30.

Realizada no bairro da Terra Firme, conhecido pela grande diversidade cultural, a festividade integra o calendário cultural e religioso de matriz africana em Belém. O evento reúne ações culturais, religiosas e comunitárias ao longo de seus quatro dias de duração.

Serviço

  • Evento: 23ª edição da Festividade do Sr. Malandrinho
  • Datas: 10 a 13 de janeiro
  • Local: Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum (Passagem Vilhena, 820)
  • Programação: Gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

MUSA

Juliana 'Bonde' sensualiza nas redes sociais para alegria dos fãs

No Stories do Instagram, a cantora do Bonde do Forró colocou o bumbum empinado diante das câmeras ao surgir de short jeans e top tomara que caia

09.02.21 10h05

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda