Festival Temperos de Origem tem 2ª edição este fim de semana

O Festival Temperos de Origem, que valoriza a cultura alimentar amazônica, ganha a segunda edição neste final de semana, 18 e 19, no Parque da Residência, das 10 às 21h. Dezesseis produtores locais e dez restaurantes vão oferecer produtos (queijos, licores, doces, chocolates e outros) e pratos com ingredientes regionais. Ainda, haverá palestras e cozinhas show com chefs renomados e apresentações com artistas da terra. A entrada é franca, sendo obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Acontecerão 19 palestras e cozinhas show neste fim de semana, no Teatro Estação Gasômetro, com temas variados como biscoito, confeitaria, peixes, cozinha ítalo-amazônica, comida étnica, farinhas, chocolate e outros.

Neste sábado, às 14h50, a chef Andressa Martorano vai preparar um “arancino”, bolinho siciliano feito de risoto, que será servido com ingredientes paraenses. “Busquei reunir vários elementos regionais como tucupi, jambu e chicória do Pará para dar uma nova versão a esse preparo tão popular no sul da Itália”, conta. O arancino será acompanhado de geleia de taperebá, que “traz um dulçor para os amantes de comida agridoce e a acidez da fruta também funciona muito bem com petiscos”, completa.

Já o chef Paulo Oliveira, de Bragança, vai apresentar também neste sábado, às 18h20, a aula-show com receitas de ostras. Ele usa frutos cultivados por agricultores familiares da região onde vive. “Não vou apresentar a ostra ‘in natura’ ou no bafo, como as pessoas costumam comer'', conta. Ele vai ensinar cinco receitas a partir de ostras refogadas no conhaque com pimenta do reino: com molho de moqueca; caviar de tucupi com pesto de jambu; com vinagrete de manga, maracujá e gengibre; gratinada com molho bechamel e parmesão; e com queijo de búfala do Marajó e de geleia de bacuri.

A programação inicia nos dois dias com atrações infantis, neste sábado, será a contação de história "A Princesa Jia", por Ester Sá, e no domingo, "Comédia: Contratória de Historiação", do Grupo Miolos do Riso, sempre às 10h15. Os shows musicais iniciam neste sábado com Açaí Latino, às 12h, e Lucyan Costa e banda encerram a programação do primeiro dia do evento com o show do novo álbum “A Volta do Brega Raiz”. “Além das músicas autorais do disco, que têm como referência os bregas paraenses dos anos 80 e 90, vou cantar as marcantes de artistas como Tedd Max, Reginaldo Rossi, Magno e Frankito Lopes”, conta Lucyan. No domingo, 19, Mariza Black apresenta o show "Expedição Pará", às 12h, e Arthur Espíndola e Banda apresentam "Chova Tudo O Que Tem pra Chover", às 19h.

O festival é realizado pelas Secretarias Estaduais de Cultura (Secult), de Turismo (Setur), e de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Universidade da Amazônia (Unama) e o apoio da Leal Moreira.