Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Pyracema mostra o carimbó como elo para arte e sustentabilidade em Cotijuba (PA)

Evento começa nesta sexta (5) e vai até segunda nas comunidades de Pedra Branca, Seringal e Poção, com shows, oficinas e outras atrações ao público

Eduardo Rocha
fonte

Grupos de carimbó realçam a programação do Pyracema na Ilha de Cotijuba (Foto: Divulgação)

Um dos símbolos da cultura amazônica, o carimbó, como gênero musical e dança, funciona com elo articulador entre as ações do Festival Pyracema Ano V - Arte e Sustentabilidade nas comunidades de Pedra Branca, Seringal e Poção, na ilha de Cotijuba, no estuário de Belém, a partir desta sexta-feira (5). O evento tem ampla programação que reúne atrações culturais variadas, com foco no cuidado com o meio ambiente, até a próxima segunda-feira (8).

Ádila Varela, servidora pública, articuladora, gestora cultural e coordenadora geral do Festival Pyracema Ano V – Arte e Sustentabilidade, informa que o Coletivo Orgânico Pyracema promove o evento. Isso se dá em parceria com artistas, mestres da cultura popular e moradores de comunidades de Cotijuba.

“Este ano, ampliamos a área de realização para três comunidades da Ilha de Cotijuba: Pedra Branca, Seringal e Poção. As atividades ocorrerão em espaços como o Mirante da Pedra Branca, o Solar do Bosque, o Bacuri Bar, o Espaço Etnias Cultural, a Pousada Grão, o Teatro Curral Cotijubano, o Observatório Prajna e a Escola Marta da Conceição (Poção)”, repassa Ádila.

O objetivo de trabalhar arte e sustentabilidade no Pyracema se concretiza pelo fato de a programação contar com apresentações artísticas, oficinas de formação para todas as idades, ações ambientais, trilha ecológica, exposições, lançamento de livros, feira criativa e sarau. “O festival integra atividades culturais e ambientais para promover vivências que reforcem a identidade amazônica e o vínculo entre moradores, visitantes e o território”, ressalta Ádila Varela.

Shows

De acordo com a programação do Pyracema Ano V, nesta sexta-feira (5), no Mirante da Pedra Branca, será apresentado o espetáculo “Sagração da Floresta” (Ato de abertura). Em seguida, será a vez das apresentações da Banda Axé Dudu e Grupo Zagaya. No Bacuri Bar, tem  Mestra Jesus, Batuque de Preamar e  O Bendito Carimbó. 

O Seringal vai receber neste sábado (6), no Solar do Bosque, 

Mestre Dimmi e Canto Caboclo, Carimbó Sensacional convida Carimbó Volta ao Mundo, Grupo Toró Açu e Carimbó Selvagem. No domingo (7), em Poção e Seringal, na Área Anexo Escola Marta – Poção, será a vez de Vaca Bumbá Rosinha Cheirosa e  Carimbó As Matintas. No Solar do Bosque, no Seringal: Priscila Cobra, Íris da Selva / Paulo Toró Açu / Ode Lomi e Encanto do Tambor.

Oficinas

Além das atrações musicais e de cena, o Pyracema Ano V conta com ações e oficinas distribuídas entre os dias 6, 7 e 8. São elas:  Exposição de artes e lançamentos de livros,  Trilha ecológica “Conexão Seringal–Pedra Branca”, Oficina Circo Ambiental, Oficina de reaproveitamento criativo de resíduos, Oficina de confecção de instrumentos de Carimbó,  Oficina de grafite, Sarau literário “Sarau do Povo da Noite”, Oficina de Arte com Resíduos e Ação ambiental de limpeza das margens da Praia do Seringal.

“Piracema é o período em que os peixes sobem os rios para se reproduzir, representando força, movimento e renovação. No festival, o conceito simboliza o fluxo criativo da cultura amazônica e a potência da coletividade que se movimenta para fortalecer o território”, ressalta Ádila Varela.

A produtora cultural pontua que um festival como o Pyracema serve para “promover a circulação artística dentro da ilha, ampliar o acesso da população às artes, fortalecer mestres e grupos tradicionais, estimular práticas sustentáveis e movimentar a economia criativa local”.

“Dessa maneira, o evento reforça o senso de pertencimento e estimula a permanência dos moradores no espaço. O festival cria oportunidades para artistas amazônicos e aproxima moradores e visitantes das expressões culturais do território”, completa Ádila. Toda programação do Festival Pyracema Ano V - Arte e Sustentabilidade tem entrada franca ao público.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

festival pyracema
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

HIT

Lucas Gavvi narra encontro de almas em novo single

Via dos Desejos” tem produção de Matheus Stiirmer, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino

05.12.25 12h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

Luto no cinema internacional

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

05.12.25 9h15

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

STREAMING

Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery

05.12.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda