Festival Pyracema mostra o carimbó como elo para arte e sustentabilidade em Cotijuba (PA)

Um dos símbolos da cultura amazônica, o carimbó, como gênero musical e dança, funciona com elo articulador entre as ações do Festival Pyracema Ano V - Arte e Sustentabilidade nas comunidades de Pedra Branca, Seringal e Poção, na ilha de Cotijuba, no estuário de Belém, a partir desta sexta-feira (5). O evento tem ampla programação que reúne atrações culturais variadas, com foco no cuidado com o meio ambiente, até a próxima segunda-feira (8).

Ádila Varela, servidora pública, articuladora, gestora cultural e coordenadora geral do Festival Pyracema Ano V – Arte e Sustentabilidade, informa que o Coletivo Orgânico Pyracema promove o evento. Isso se dá em parceria com artistas, mestres da cultura popular e moradores de comunidades de Cotijuba.

“Este ano, ampliamos a área de realização para três comunidades da Ilha de Cotijuba: Pedra Branca, Seringal e Poção. As atividades ocorrerão em espaços como o Mirante da Pedra Branca, o Solar do Bosque, o Bacuri Bar, o Espaço Etnias Cultural, a Pousada Grão, o Teatro Curral Cotijubano, o Observatório Prajna e a Escola Marta da Conceição (Poção)”, repassa Ádila.

O objetivo de trabalhar arte e sustentabilidade no Pyracema se concretiza pelo fato de a programação contar com apresentações artísticas, oficinas de formação para todas as idades, ações ambientais, trilha ecológica, exposições, lançamento de livros, feira criativa e sarau. “O festival integra atividades culturais e ambientais para promover vivências que reforcem a identidade amazônica e o vínculo entre moradores, visitantes e o território”, ressalta Ádila Varela.

Shows

De acordo com a programação do Pyracema Ano V, nesta sexta-feira (5), no Mirante da Pedra Branca, será apresentado o espetáculo “Sagração da Floresta” (Ato de abertura). Em seguida, será a vez das apresentações da Banda Axé Dudu e Grupo Zagaya. No Bacuri Bar, tem Mestra Jesus, Batuque de Preamar e O Bendito Carimbó.

O Seringal vai receber neste sábado (6), no Solar do Bosque,

Mestre Dimmi e Canto Caboclo, Carimbó Sensacional convida Carimbó Volta ao Mundo, Grupo Toró Açu e Carimbó Selvagem. No domingo (7), em Poção e Seringal, na Área Anexo Escola Marta – Poção, será a vez de Vaca Bumbá Rosinha Cheirosa e Carimbó As Matintas. No Solar do Bosque, no Seringal: Priscila Cobra, Íris da Selva / Paulo Toró Açu / Ode Lomi e Encanto do Tambor.

Oficinas

Além das atrações musicais e de cena, o Pyracema Ano V conta com ações e oficinas distribuídas entre os dias 6, 7 e 8. São elas: Exposição de artes e lançamentos de livros, Trilha ecológica “Conexão Seringal–Pedra Branca”, Oficina Circo Ambiental, Oficina de reaproveitamento criativo de resíduos, Oficina de confecção de instrumentos de Carimbó, Oficina de grafite, Sarau literário “Sarau do Povo da Noite”, Oficina de Arte com Resíduos e Ação ambiental de limpeza das margens da Praia do Seringal.

“Piracema é o período em que os peixes sobem os rios para se reproduzir, representando força, movimento e renovação. No festival, o conceito simboliza o fluxo criativo da cultura amazônica e a potência da coletividade que se movimenta para fortalecer o território”, ressalta Ádila Varela.

A produtora cultural pontua que um festival como o Pyracema serve para “promover a circulação artística dentro da ilha, ampliar o acesso da população às artes, fortalecer mestres e grupos tradicionais, estimular práticas sustentáveis e movimentar a economia criativa local”.

“Dessa maneira, o evento reforça o senso de pertencimento e estimula a permanência dos moradores no espaço. O festival cria oportunidades para artistas amazônicos e aproxima moradores e visitantes das expressões culturais do território”, completa Ádila. Toda programação do Festival Pyracema Ano V - Arte e Sustentabilidade tem entrada franca ao público.